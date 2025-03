Transmissão ao vivo de Barcelona x Osasuna pelo Espanhol: onde assistir

O Barcelona recebe o Osasuna hoje, às 17h (de Brasília), no Olímpico de Barcelona, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem ao vivo.

O Barcelona é o líder da La Liga, com 57 pontos. O Barça começa a rodada com um ponto de diferença para o vice-líder Atlético de Madrid e dois para o Real Madrid, terceiro colocado. Os times de Madri entram em campo amanhã.

Do outro lado, o Osasuna está em 11º, com 33 pontos. A equipe vem de um empate em 3 a 3 com o Valencia.

Barcelona x Osasuna -- Campeonato Espanhol