Sport x Santa Cruz: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Pernambucano

Neste sábado, o Sport recebe o Santa Cruz no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. No Estádio Aldemar da Costa Carvalho, o jogo começa às 16h30 (de Brasília).

Amanhã, todos os caminhos levam à Ilha do Retiro. Nesta semifinal, vamos mostrar a força do nosso estádio. O pulso que pulsa junto com cada um dos atletas em campo! ???? Faça parte também: https://t.co/rdOHqbNZcm. pic.twitter.com/HnJAtYaxCB ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 7, 2025

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido na Globo para o estado de Pernambuco e pelo canal GOAT, no YouTube.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Sport - quatro vitórias e uma derrota.

Santa Cruz - quatro vitórias e um empate.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caique; Hereda, Lucas Cunha, Chico e Dalbert; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Rodrigo Atencio; Gustavo Maia, Gonçalo Paciência e Lenny Lobato.



Técnico: Pepa.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Vinícius e Gabriel Rodrigues; Lucas Siqueira, Henrique Lordelo e Israel; Thiaguinho, João Pedro e Vini Moura.



Técnico: Itamar Schulle.

ARBITRAGEM

Rodrigo Pereira será o árbitro da partida, com os assistentes Humberto Martins e Fernando Antônio. O VAR estará sob o comando de Tiago Nascimento.