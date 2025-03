Sport bate o Santa Cruz e larga em vantagem na semifinal do Campeonato Pernambucano

O Sport recebeu o Santa Cruz, neste sábado, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Na Ilha do Retiro, o time da casa venceu por 2 a 0, com gols de Gonçalo Paciência e João Silva.

Com o resultado, o Sport pode até perder por um gol de diferença na partida de volta e ainda garante vaga na final do Pernambucano. Por outro lado, o Santa Cruz precisa vencer por três de diferença para avançar à decisão. Uma vitória por dois gols leva para os pênaltis.

O jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda.

VENCE O LEÃO! ? Com gols de Gonçalo Paciência e João Silva, o Sport vence pela ida da semifinal do Estadual! ? pic.twitter.com/BkA1yfCtKC ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 8, 2025

O Sport abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Christian Rivera tabelou com Lucas Lima e abriu para Gonçalo Paciência. O atacante girou sobre a marcação e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Já no segundo tempo, após cobrança de escanteio de Lucas Lima, Pablo desviou e João Silva apareceu sozinho na segunda trave para marcar o segundo gol do Sport na partida, aos 25 minutos.