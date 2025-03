São Paulo trabalha a finalização para enfrentar o Palmeiras pela semifinal do Paulistão

O sábado foi de trabalho intenso no CT da Barra Funda para os jogadores do São Paulo. De olho no confronto desta segunda, pelas semifinais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o técnico argentino Luís Zubeldia diversificou as atividades com o elenco. No entanto, ele deu ênfase ao exercício de finalização a fim de tornar o time ainda mais agressivo em busca da vitória.

Em campo, o grupo ouviu uma breve preleção onde o assunto foi a parte tática. Para o duelo, na casa do adversário, o comandante são-paulino fez ajustes tanto na marcação como também na movimentação da equipe, principalmente quando a bola estiver com o rival.

O elenco ainda tem uma atividade prevista para este domingo, onde Zubeldía, enfim, vai definir a equipe titular. O volante Luiz Gustavo e o zagueiro Ruan, recuperados de lesão, tem presença quase certa no clássico.

Para a partida, Lucas e Calleri devem compor o setor ofensivo e vão contar com a aproximação de Oscar. A ideia é liberar o atleta na criação a fim de ocupar os espaços no campo do Palmeiras. Na defesa, a tendência é manter o esquema com Ferraresi, Arboleda e Alan Franco.

Zubeldía concentra suas apostas principalmente nos jogadores mais experientes. Pelo fato de atuar no Allianz Parque, ele sabe que o time vai precisar suportar a pressão inicial dos anfitriões e conta com a rodagem dos atletas mais "cascudos" para equilibrar o duelo.