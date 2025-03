São Paulo perde para o Vasco e segue em má fase no NBB

Neste sábado, o São Paulo visitou o Vasco, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). No Ginásio de São Januário, o time da casa venceu por 88 a 78.

Com o resultado, o São Paulo o segue na 13ª posição, com 11 vitórias e 15 derrotas. O Tricolor vive má fase na competição e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos pelo NBB. Por outro lado, o Vasco vence a terceira partida seguida e ocupa a 8ª colocação, com 14 vitórias e 12 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília). O São Paulo visita o Caxias do Sul, no Sesi. Enquanto o Vasco recebe o Botafogo, no Ginásio de São Januário.

A partida começou equilibrada, mas logo o Vasco conseguiu abrir vantagem no placar e fechou o primeiro quarto vencendo por 23 a 15. O São Paulo até conseguiu empatar o jogo ao longo da segunda parcial, mas novamente os cariocas aumentaram a diferença nos minutos finais e foram para o intervalo liderando por 41 a 31.

No terceiro quarto, o Vasco sobrou e venceu a parcial por 31 a 17, indo para os últimos dez minutos vencendo tranquilamente por 72 a 48. O Tricolor até tentou buscar uma reação, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 88 a 78.

Marquinhos, ala do Vasco, foi o cestinha da partida, com 22 pontos marcados, além de seis rebotes e quatro assistências. Pelo lado do São Paulo, o destaque foi o ala André Góes, que terminou o jogo com 17 pontos, seis rebotes e quatro assistências.