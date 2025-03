Santos procura superar péssimo aproveitamento como visitante em 2025 para ir à final do Paulista

O Santos vive um bom momento na atual temporada, mas isso não significa que a equipe não apresente dificuldades em certas ocasiões. Neste domingo, por exemplo, o Alvinegro Praiano precisará superar uma situação adversa se quiser avançar à final do Campeonato Paulista.

O Peixe duela contra o Corinthians na Neo Química Arena em busca de uma vaga na decisão do Estadual. Para vencer e conquistar seu lugar na final, porém, o time santista terá que superar o péssimo aproveitamento como visitante neste ano.

Na atual temporada, o Santos disputou 13 partidas, sendo seis fora de casa. A equipe alvinegra amargou três derrotas, teve dois empates e somou apenas uma vitória, o que totaliza um aproveitamento de apenas 27,77%. Para efeito de comparação, o aproveitamento do time na Vila é de 76,19%.

O péssimo aproveitamento como visitante pode ser um fator preocupante para o Santos. A temporada teve início na metade de janeiro, e o Peixe só foi conseguir o primeiro triunfo fora de casa mais de um mês depois, no último dia 23 de fevereiro.

Longe de seus domínios, o Santos empatou na fase de grupos com Ponte Preta (1 a 1) e Novorizontino (0 a 0); perdeu para Velo Clube (2 a 1), São Bernardo (3 a 1) e Corinthians (2 a 1); e somou sua única vitória contra a Inter de Limeira, por 3 a 0, com brilho de Neymar nas bolas paradas.

O Alvinegro Praiano, como visto acima, chegou a ser superado pelo próprio Corinthians, rival da semifinal, em Itaquera. Os comandados de Pedro Caixinha não tiveram grande atuação, mas tentaram buscar o empate com a pressão feita nos 15 minutos finais de jogo.

Naquela partida, porém, o Santos ainda estava tentando se encontrar na temporada, enquanto o Timão já tinha um time consolidado. Dessa vez, os cenários se inverteram, e a equipe santista é quem chega em alta, enquanto o rival vem pressionado após uma dura derrota na fase preliminar da Libertadores.

Caso consiga passar por cima do péssimo retrospecto fora de casa, o Santos alcançará sua segunda final consecutiva de Paulistão. No ano passado, o time alvinegro terminou com o vice-campeonato, mas vai em busca do final feliz nesta temporada.

Tentando superar o mau retrospecto como visitante, o Santos encara o Corinthians em jogo único na tarde deste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão do finalista será nos pênaltis.