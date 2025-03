Santos diz que não aprovou venda de nova camisa feminina e suspende produção após críticas

A nova camisa feminina do Santos, modelo torcedor, lançada na última sexta-feira, foi alvo de críticas. Diferente da versão masculina, a blusa foi entregue sem personalização na gola. O clube paulista emitiu uma nota oficial neste sábado para se posicionar.

O Peixe entende que o detalhe da gola, que foi inspirado nas escadarias do Monte Serrat, é o elementos mais importante do novo uniforme, já que representa o esforço e a subida à Serie A do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano afirmou que não aprovou a venda desta versão sem a personalização e que entrou em contato com a Umbro, fornecedora dos materiais esportivos do clube, para suspender a produção.

O Santos Futebol Clube foi surpreendido com a venda da Camisa Torcedor Feminina OF1 2025 sem a gola personalizada, o elemento mais importante do produto, inspirada nas escadarias do Monte Serrat e que representa o esforço e a subida à Serie A do Campeonato Brasileiro. O Clube... pic.twitter.com/8sLI88UA80 ? Santos FC (@SantosFC) March 8, 2025

"O Santos foi surpreendido com a venda da Camisa Torcedor Feminina OF1 2025 sem a gola personalizada, o elemento mais importante do produto, inspirada nas escadarias do Monte Serrat e que representa o esforço e a subida à Serie A do Campeonato Brasileiro", escreveu.

O Santos ainda prometeu que tomará todas as medidas para que as correções sejam feitas e as pessoas que já adquiriram o produto sejam recompensadas.

"O Clube salienta que imediatamente comunicou a Umbro e que nunca houve nenhum tipo de aprovação ou confirmação desta Camisa. A venda foi iniciada à revelia do Clube e do Departamento de Marketing e todas as medidas já estão sendo tomadas para que as correções sejam feitas e as pessoas que já adquiriram o produto sejam recompensadas", declarou o time.

"Após a notificação do clube, a produção desta camisa foi imediatamente suspensa e já está sendo ajustada para que a gola seja padronizada assim como os outros modelos", completou.

O problema foi apenas na Camisa Torcedor Feminina OF1 2025. As outras versões seguem com a venda normal. Os novos uniformes foram lançados na última sexta-feira.

A estreia está prevista para o primeiro jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no dia 30 de março.