Sábado com Flamengo x Vasco, bloco da Anitta e Sapucaí mobiliza 4 mil PMs

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro terá hoje um desafio com pelo menos três grandes eventos na região central da cidade: Flamengo x Vasco, megabloco da Anitta e o desfile das campeãs do Carnaval carioca.

Mais de 4 mil policiais envolvidos

Ao todo, serão mais de 4 mil policiais envolvidos nas operações. O megabloco da Anitta terá início às 7h entre a avenida Antônio Carlos e a rua Primeiro de Março, no Centro; o "Clássico dos Milhões" acontece às 17h45 no bairro vizinho, o Maracanã; já os desfiles com as primeiras colocadas do Grupo Especial ocorre à partir das 22h, na Marquês de Sapucaí, na Cidade Nova, a apenas 5km do estádio.

Na apresentação de Anitta e nos desfiles, serão 3.450 policiais militares, sendo 1.450 no megabloco e outros 1.500 no sambódromo.

Já no Maracanã, serão 670 homens do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), do Comando de Operações Especiais e do 6º BPM (Tijuca). Serão montados 25 pontos de bloqueios nos acessos ao estádio para verificar os torcedores que estão munidos de ingressos.

O planejamento foi montado após reunião com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). A torcida do Flamengo ocupará o setor Norte e a do Vasco o setor Sul. Os setores Leste e Oeste serão mistos, como de costume nos clássicos cariocas.

A PM ainda escalará 520 homens nos desfiles na Intendente Magalhães, no bairro de Vila Valqueire, onde ocorrem as apresentações das escolas de samba das divisões de acesso.

Reconhecimento facial será utilizado

As operações da Polícia Militar contarão com o auxílio de câmeras e drones com reconhecimento facial. A tecnologia identificou durante o Carnaval, por exemplo, 12 pessoas com mandado de prisão.

O planejamento ainda contará com equipes especiais da PM: o Grupamento Aeromóvel (GAM), o Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Batalhão Especial de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) , o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

A CET-Rio fechará vias do entorno dos eventos da manhã de sábado até a manhã de domingo. Já o metrô funcionará das 5h de sábado até as 23h de domingo. A concessionária pede que os flamenguistas desçam na estação São Cristóvão e os vascaínos na estação Maracanã.