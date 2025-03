Ruben Amorim ressalta dificuldade de Liga Europa e aponta "momento difícil" no Manchester United

Ruben Amorim, técnico do Manchester United, apontou suas expectativas para a próxima rodada do Campeonato Inglês, quando os Red Devils recebem o Arsenal, neste domingo, às 13h30 (de Brasília). Além disso, o treinador português ressaltou as dificuldades da Liga Europa e comentou o momento atual em que a equipe inglesa vive.

Updates on 6?? Reds ? Watch Ruben's pre-Arsenal press conference now ??#MUFC || #PL ? Manchester United (@ManUtd) March 7, 2025

"Precisamos sobreviver neste domingo. A equipe ficou muito cansada nos últimos 20 minutos na partida contra o Real Sociedad. Precisamos nos preparar melhor para enfrentar o Arsenal e, logo depois, pensar na partida de volta da Liga Europa", disse o técnico em coletiva.

Ainda sobre o confronto contra o Arsenal, onde o técnico ressaltou a importância da preparação física, Ruben Amorim também comentou sobre Mikel Arteta, treinador dos Gunners: "O que ele (Arteta) fez no Arsenal é uma inspiração para todo mundo. Mas, definitivamente, não terei o tempo que ele teve para reestruturar o clube. Sinto isso, sei que o Manchester United é um time diferente", completou.

Ruben Amorim também falou sobre a dificuldade de jogar a Liga Europa. "Na minha opinião, a Liga Europa é muito mais difícil do que a Liga dos Campeões. Contudo, não é por conta dos jogos e sim pelo pouco tempo que temos para nos recuperar jogando nas quintas-feiras".

Ao final da coletiva, Ruben Amorim apontou o momento difícil que o Manchester United vive. Nas últimas semanas, os funcionários foram impactados por cortes de gastos. "Para todos no time, é um momento difícil. A única coisa que posso fazer é garantir que nossa equipe jogue bem e ganhe", concluiu.

Em má fase na temporada, o Manchester United está na 14ª posição do Campeonato Inglês, com 33 pontos. Eliminado das copas, a equipe só joga a Premier League e a Liga Europa durante o restante da temporada.