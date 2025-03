Rodada da NBA: Jokic alcança feito inédito em vitória sobre os Suns

Oito jogos agitaram a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado no mundo na NBA. Entre os destaques, o Denver Nuggets venceu o Phoenix Suns por 149 a 141, na Ball Arena.

O grande destaque da partida foi o pivô Nikola Jokic. O sérvio terminou o jogo com um triplo-duplo de 31 pontos, 21 assistências e 22 rebotes, sendo o primeiro jogador da história da NBA a alcançar tal marca.

Com seu desempenho inédito, Jokic quebrou o recorde de Wilt Chamberlain, como o pivô com o maior número de assistências em um jogo da NBA, com 21.

One of one ? pic.twitter.com/jLzFoO0ODA ? Denver Nuggets (@nuggets) March 8, 2025

Após quatro períodos equilibrados, o jogo foi para a prorrogação. No tempo-extra, Jokic conseguiu distribuir a bola com sucesso, achando Christian Braun e Jamal Murray em várias jogadas. Com mais cinco assistências e cinco rebotes, o sérvio comandou a vitória dos mandantes.

A vitória ajudou os Nuggets a se consolidarem na terceira colocação da Conferência Oeste. A franquia de Denver soma uma campanha de 41 vitórias e 22 derrotas. Já os Suns estão em 11º, com 29 vitórias e 34 derrotas.

O Denver volta às quadras neste domingo, contra o Oklahoma City Thunder fora de casa, às 14h (de Brasília). No mesmo dia, o Phoenix Suns visita o Dallas Mavericks, às 16h30.

Veja outros jogos da NBA nesta sexta e madrugada de sábado:

Charlotte Hornets 117 x 118 Cleveland Cavaliers



Toronto Raptors 118 x 109 Utah Jazz



Dallas Mavericks 111 x 122 Memphis Grizzlies



Miami Heat 104 x 106 Minnesota Timberwolves



Oklahoma City Thunder 107 x 89 Portland Trail Blazers