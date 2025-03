Rebeca Andrade exalta a mãe e idolatria por Daiane no Dia das Mulheres

No Dia Internacional da Mulher, Rebeca Andrade, ginasta brasileira, campeã olímpica, mundial e pan-americana, destacou a importância de sua mãe, Dona Rose e do sua ídola Daiane dos Santos, em sua trajetória até o sucesso.

A entrevista foi concedida ao site Olympics. Rebeca exaltou Dona Rose, sua mãe, que criou sozinha oito filhos e sempre incentivou a filha a seguir no esporte, mesmo diante de inúmeras dificuldades.

Força, alegria, persistência, resiliência, amor. Acho que tudo o que eu sou vem da minha mãe , afirmou a ginasta, ressaltando a influência materna em sua carreira.

Rebeca também mencionou sua maior inspiração no esporte, Daiane dos Santos, primeira brasileira a conquistar um título mundial na ginástica artística, em 2003. Rebeca conseguiu ver a possibilidade de uma atleta negra e brasileira ser campeã.

Acho que hoje eu sou uma pessoa que inspira, alguém que as pessoas veem como um espelho e admiram bastante. Eu sei a importância disso porque a Dai sempre foi isso para mim e por isso eu levo isso com muito carinho. Eu me sinto honrada , completou Rebeca na entrevista ao portal.

Durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, uma cena emocionante chamou atenção no mundo da ginástica artística: Simone Biles e Jordan Chiles prestaram homenagem à Rebeca Andrade, que ficou com o ouro, na cerimônia das medalhas no pódio do solo, simbolizando a sororidade e o espírito olímpico em sua forma mais pura.

Todos querem ganhar, mas isso não significa desejar o mal de outra pessoa. Foi isso que conseguimos transmitir nesta Olimpíada , afirmou a brasileira.

Além do significativo momento de união, Rebeca aproveitou a oportunidade para compartilhar seu desejo de promover uma ginástica feminina mais reconhecida pelas conquistas atléticas, assim como ocorre com a ginástica masculina. Para ela, a verdadeira beleza da ginástica vai além da estética.