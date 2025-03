Possível saída de Payet do Vasco é repercutida pela imprensa francesa

A imprensa francesa tem repercutido a possível saída de Dimitri Payet do Vasco da Gama, destacando sua pouca utilização na temporada e o desempenho abaixo das expectativas. Com contrato até junho, o meia francês é alvo de críticas e tem seu futuro indefinido com o Gigante da Colina.

"E ele não teria trazido o retorno sobre investimento esperado na sua contratação, com desempenhos abaixo das expectativas. Prova também de que o Vasco da Gama não conta mais com ele é o fato de não ter disputado os três primeiros jogos do ano e ter jogado apenas cerca de dez minutos nas últimas quatro partidas", destacou o canal CNews.

As reportagens apontam a pouca utilização do francês pelo Vasco nesta temporada. O valor pago ao jogador (cerca de R$1.5 milhão por mês) e o encerramento de seu contrato em junho deste ano são assuntos questionados. "Sua aventura em terras cariocas deve chegar ao fim depois de dois anos contrastantes", publicou o RMCSport.

O portal FootMercato complementa: "O francês vive hoje uma espécie de pré-aposentadoria tranquila no Brasil, onde teve a oportunidade de conhecer a torcida do Vasco da Gama. Sua escolha foi motivada, principalmente, pelo desejo de jogar em um clube apaixonado, no país do futebol, embora sua passagem por lá nem sempre tenha sido empolgante. Nos últimos meses, o jogador natural de Reunião tem sido frequentemente criticado por seu desempenho, considerado abaixo do esperado em relação ao seu status e experiência".

Dimitri Payet possui apenas uma assistência em dez jogos que disputou pelo Vasco nesta temporada. O jogador atuou, em média, 32 minutos por partida e não participou dos últimos três jogos do Vasco.