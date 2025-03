Pedrinho ironiza VAR em gol do Fla e diz: 'Cabeça passa por fora da linha'

O presidente do Vasco, Pedrinho, levantou questionamentos sobre a linha de impedimento e a velocidade da decisão do VAR no clássico contra o Flamengo, que terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 1 e garantiu o rival na final do Carioca. A declaração ocorreu antes da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, no Maracanã.

Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. Não vou entrar no mérito do jogo, mas uma avaliação de um lance em 10 segundos demonstra uma evolução do VAR de um nível absurdo de um jogo para o outro Pedrinho, em tom irônico

O que aconteceu

A polêmica envolve o gol de empate de Bruno Henrique, aos 33 minutos, após rebote de Arrascaeta em um chute de fora da área. O presidente vascaíno apontou dúvidas sobre a tecnologia utilizada na marcação do lance.