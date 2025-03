Palmeiras: Invencibilidade em clássicos é trunfo e alerta contra o São Paulo

O Palmeiras encara o São Paulo em busca de mais uma final de Campeonato Paulista e está invicto em clássicos nesta temporada. O retrospecto, porém, pode levar a semifinal desta segunda-feira, no Allianz Parque, para uma disputa de pênaltis, um antigo problema do time de Abel Ferreira.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve aproveitamento de 41,6% contra Corinthians, Santos e São Paulo. O Alviverde vencer o Alvinegro Praiano e empatou os outros dois clássicos.

Além disso, o São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras de Abel Ferreira, nos últimos anos. A comissão técnica encabeçada pelo português já disputou 55 clássicos pelo clube e perdeu apenas 11, registrando 26 vitórias e 18 empates. São 25 confrontos com o São Paulo, com oito vitórias, dez empates e sete derrotas.

No Allianz Parque, foram 12 clássicos contra o São Paulo, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Dessa vez, o Verdão tenta alcançar sua sexta final consecutiva, a quinta sob comando de Abel, que comandou o clube em três títulos (2022, 2023 e 2024) e um vice (2021).

Palmeiras e os pênaltis

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras participou de 8 disputas por pênaltis, e venceu apenas uma. Na ocasião, o Alviverde eliminou o Atlético-MG na Copa Libertadores de 2022.

O Alviverde amarga também duas derrotas para o São Paulo. O Tricolor eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil de 2022 e ficou com o título da Supercopa do Brasil em 2024.

Veja o retrospecto:

Derrotas

4 a 2 para o São Paulo (Supercopa Rei 2024)

4 a 2 para o Boca Juniors (Libertadores 2023)

4 a 3 para o São Paulo (Copa do Brasil 2022)

4 a 3 para o CRB (Copa do Brasil 2021)

4 a 3 para o Defensa y Justicia (Recopa 2021)

6 a 5 para o Flamengo (Supercopa 2021)

3 a 2 para o Al Ahly (Mundial de Clubes 2021)

Vitória