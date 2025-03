Organizadas do Corinthians se reúnem com elenco e comissão técnica e cobram "mudança de postura"

As torcidas organizadas do Corinthians se reuniram com elenco e comissão técnica no CT Dr. Joaquim Grava, neste sábado, e cobraram uma "mudança de postura" da equipe. Pressionado, o Timão recebe o Santos na Neo Química Arena neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista.

Segundo a nota divulgada pelas uniformizadas, os jogadores reconheceram o mau desempenho nas últimas partidas e prometeram empenho para chegar à decisão estadual.

A comissão técnica de Ramón Díaz, por sua vez, ouviu que os torcedores ficaram insatisfeitos com as declarações do comandante na última quarta-feira, após a derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase da Libertadores.

O plantel do Corinthians treina neste sábado e conclui a preparação para o clássico decisivo contra o Santos. O duelo será disputado em partida única, ou seja, em caso de empate no tempo normal, a definição ficará para os pênaltis.

Fortemente criticado pela torcida nos últimos dias, o técnico Ramón Díaz balança no cargo e pode ser demitido se o Timão for eliminado em casa.

Veja abaixo, na íntegra, a nota publicada pelas organizadas do Corinthians:

"As torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado (8) para expressar a insatisfação da Fiel e pedir mudança de postura do elenco e comissão técnica nos próximos jogos.

No diálogo com os jogadores, e posteriormente com a comissão técnica, as torcidas deixaram claro que apatia e a falta de entrega em campo não combinam com o Corinthians. Quem veste essa camisa precisa ter comprometimento, atitude e respeito à torcida.

O elenco reconheceu o mau desempenho nos jogos e prometeu empenho máximo para chegar à final do campeonato, com compromisso e muito trabalho.

Já na conversa com a comissão técnica, relembramos sobre a fala infeliz após a derrota de quarta-feira e que o momento agora não é ficar resgatando o passado, mas sim de focar apenas no futebol.

Esse elenco conheceu a torcida em um momento de adversidade. Agora, precisa conhecer a torcida em um momento de possíveis conquistas.

Amanhã, estaremos na arquibancada apoiando os 90 minutos, porque Corinthians se joga com alma! E essa alma também estará nas arquibancadas, levando esse time para mais uma decisão.

Joga com raça que a Fiel está com vocês!"