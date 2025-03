Onde vai passar Flamengo x Vasco pelo Carioca 2025? Como assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Vasco hoje, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta —para RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo tem a vantagem após ter vencido na ida por 1 a 0, no Nilton Santos. Como fez a melhor campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que avança à decisão do Estadual.

O time de Filipe Luís não jogou durante a semana. Alex Sandro, Juninho e Danilo devem ficar à disposição do treinador para o clássico de hoje.

Por outro lado, o Vasco quer repetir a boa atuação contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Com dois gols de Philippe Coutinho, o Cruz-Maltino se classificou ao vencer por 3 a 0.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Carioca 2025