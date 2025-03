Nottingham bate City em briga direta no G4 do Inglês

O Nottingham Forest bateu o Manchester City por 1 a 0, em confronto direto pela terceira posição na tabela, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Hudson-Odoi marcou o gol do jogo para o Nottingham

Com a vitória, o Nottingham Forest descola do City e se mantém em terceiro na tabela, com 51 pontos. A equipe agora visita o Ipswich Town, no próximo sábado (15).

Já o Manchester City estaciona na quarta colocação, com 47 pontos. O City volta a campo também no sábado (15), recebendo o Brighton, novamente pelo Campeonato Inglês.

O líder do Campeonato Inglês é o Liverpool, disparado na ponta com 67 pontos, e joga na sequência (12h) contra o Southampton. O segundo colocado é o Arsenal, com 54 pontos, 13 atrás dos Reds, que caminham para o 20º título.

Como foi o jogo

O City ensaiou uma pressão inicial e criou duas boas chances logo nos primeiros minutos, mas o Nottingham conseguiu segurar o ímpeto do adversário e ter a bola depois do início forte do time de Guardiola.

Apesar de dominar a posse e rodar a bola em busca de espaço, o City encontrou uma defesa bem postada, e o Nottingham não cedeu campo para o adversário criar perigo ao gol de Sels no primeiro tempo, que terminou com placar zerado.

O time da casa melhorou no segundo tempo e passou a ocupar mais o campo de ataque, criando boas oportunidades e obrigando a defesa e o goleiro Ederson a trabalhar. Hudson-Odoi abriu o placar para o time da casa na reta final da partida. O atacante recebeu lançamento pela direita, acelerou e bateu cruzado. Ederson até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Entre os três brasileiros convocados por Dorival Jr. para a seleção que estiveram em campo, o zagueiro Murillo teve a partida mais destacada. O ex-Corinthians anulou Haaland e afastou todas na defesa. Ederson não foi bem no gol do Nottingham e Savinho teve atuação apagada.

Lances importantes

Quase! Saiu jogando errado o Nottingham. A bola caiu no pé de Haaland, que finalizou cruzado com perigo, mas a bola passou ao lado do gol e foi para fora.

Na trave! Nico González carregou pelo meio e soltou uma bomba para o gol, a bola explodiu na trave de Sels.

Ederson defendeu! Elanga carregou para dentro e chutou. O goleiro brasileiro se esticou todo para evitar o primeiro gol do Forest, com a bola ainda carimbando a trave.

Sels segura. De Bruyne bateu falta colocado, mas o goleiro Sels encaixou com tranquilidade a cobrança do compatriota.

1x0. Hudson-Odoi recebeu, arrancou e bateu cruzado. Ederson encostou na bola, mas não conseguiu impedir o gol do Nottingham que definiu a partida.

Fora! Bate-rebate na área do Forest. A bola sobrou para Kovacic finalizar de primeira, a bola passou tirando tinta da trave de Sels.