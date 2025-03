Neymar não vai a campo no último treino do Santos antes da semi do Paulistão

O Santos está pronto para enfrentar o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha comandou o último treino antes do clássico neste sábado, no CT Rei Pelé.

Neymar ficou, mais uma vez, apenas na parte interna. O meia-atacante está fazendo um trabalho especial de fortalecimento muscular e foi preservado das atividades em campo. O jogador de 33 anos, no entanto, deve ser titular novamente.

Assim, uma provável escalação é com Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano seguem sendo os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), o volante Zé Rafael (recuperação de cirurgia na coluna) e o meia Hyan (lesão no joelho direito).

A semifinal do Paulistão está marcada para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, a decisão de quem vai à final será nos pênaltis.