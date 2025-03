Medalha em Paris inspirou sonho de meninas no surfe, diz Tati Weston-Webb

A medalha de prata conquistada nas Olimpíadas de Paris em 2024 vai além da realização de uma conquista pessoal para Tati Weston-Webb. A conquista inédita para o Brasil no surfe feminino, segundo a atleta, encorajou meninas a embarcarem na modalidade e sonharem com a profissionalização.

"Conquistar a medalha foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira e, sem dúvida, trouxe muitas mudanças. A medalha trouxe uma visibilidade muito maior, não só pra mim, mas também para o surfe, inspirando muitas jovens a acreditarem nos seus sonhos. Recebi tantas mensagens de garotas dizendo que agora sonham em ser surfistas, em competir representando o Brasil, isso não tem preço", destacou Tati em entrevista exclusiva ao UOL.

A atleta celebrou o momento, mas sabe que compartilhar conhecimento com o público jovem e se tornar exemplo é uma tarefa desafiadora. Tati tem trabalhado para se consolidar como uma referência positiva e incentivar o crescimento da modalidade

"A conquista de uma medalha olímpica traz uma responsabilidade maior, principalmente com as novas gerações. Eu sei o quanto é importante ter referências no esporte, então procuro incentivar os jovens atletas de várias formas, sempre que posso, compartilho minha experiência", disse.

"Acredito que dar visibilidade ao surfe feminino é uma maneira de inspirar meninas a acreditarem no seu potencial. O esporte está crescendo muito no Brasil, e quero continuar mostrando que é possível chegar ao topo com dedicação e paixão. O mais importante é reforçar que o caminho exige esforço, mas que cada etapa vale a pena", acrescentou Tati.

Além de refletir em jovens que desejam se tornar surfistas profissionais, a conquista da prata olímpica abriu novas portas para Tati. A brasileira conseguiu novas parcerias visando a evolução da carreira e apoio em projetos que fomentam o surfe e seus valores pelo país.

Mineirinho é novo técnico

No fim de janeiro, Tati anunciou a parceria com Adriano de Souza, o Mineirinho, como líder de sua comissão técnica. Aposentado desde 2021, o surfista foi o segundo brasileiro a se tornar campeão do mundo e, portanto, um dos responsáveis pela formação da 'brazilian storm' (tempestade brasileira).

A experiência de Mineirinho foi um dos motivos que impulsionam Tati a convidá-lo para se tornar seu técnico. A vice-campeã olímpica entendeu que era o momento de evoluir seu surfe e, para isso, buscou um novo olhar.

"O Mineirinho tem uma experiência incrível, já foi campeão mundial e sabe exatamente o que é preciso para chegar ao topo. Além disso, ele sempre teve uma mentalidade muito forte e dedicada, algo que admiro e quero fortalecer ainda mais na minha carreira. Eu sentia que era o momento certo para uma mudança para ajustar detalhes que podem fazer a diferença nas competições. Estou muito animada para esse novo ciclo", explicou Tati.

"Já senti algumas mudanças importantes desde que o nosso trabalho em conjunto começou. Uma das principais foi na parte tática e estratégica, ele tem um olhar muito preciso sobre como ler as baterias, escolher as melhores ondas e construir um score sólido, algo que faz muita diferença no circuito. Ainda estamos no começo desse trabalho, mas já sinto que estou evoluindo", acrescentou a brasileira.

De olho no Mundial

Com uma medalha de prata olímpica na bagagem, claro que Tati pensa já nos próximos Jogos, que acontecerão em Los Angeles, no ano de 2028. Mas antes de chegar lá, a surfista quer atingir o topo do mundo no Circuito Mundial da modalidade.

"Los Angeles 2028 está nos meus planos, mas, no momento, meu foco principal é o Mundial. Quero me dedicar 100% ao circuito, buscar minha melhor performance em cada etapa e lutar pelo título, esse é o meu grande objetivo para 2025", comentou.