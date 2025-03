Marta e outras estrelas do futebol revelam as inspirações no Dia da Mulher

A jogadora de futebol Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, e outros grandes nomes do futebol feminino compartilharam quem foram suas maiores inspirações dentro do esporte.

Em entrevista à Fifa, jogadoras como Marta, Aitana Bonmatí, Mia Hamm e Wendie Renard falaram sobre os ídolos que as motivaram a chegar ao topo. Para Marta, maior artilheira da história das Copas do Mundo, a referência veio de casa: sua mãe, Dona Tereza.

Minha mãe sempre foi uma grande inspiração para mim. O que ela fez para criar os filhos foi impressionante , declarou a brasileira.

Já a espanhola Aitana Bonmatí, eleita melhor jogadora do mundo em 2023, destacou a influência de Xavi e Iniesta, lendas do Barcelona, no seu estilo de jogo.

Sempre gostei de assistir aos dois e aprendi muito com eles , contou.

Mia Hamm, ícone do futebol dos Estados Unidos, inspirou gerações com sua liderança e conquistas, enquanto a francesa Wendie Renard revelou que sua paixão pelo futebol começou assistindo à Copa do Mundo masculina de 1998, vencida pela França.

A representatividade feminina no esporte também foi pauta da vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, que concedeu entrevista ao The Players' Tribune no Dia Internacional da Mulher. A ex-pentatleta, medalhista olímpica em 2012, ressaltou os desafios enfrentados pelas mulheres no esporte e a importância de ampliar o espaço feminino em cargos de liderança.