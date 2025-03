Luiz Araújo celebra gol da vitória no clássico e valoriza atuação do Flamengo: "Vencemos e convencemos"

O Flamengo voltou a vencer o Vasco, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros confirmaram a classificação para a final do Campeonato Carioca.

O gol da vitória foi de Luiz Araújo, que exaltou a atuação da equipe.

"Estou muito feliz em voltar a marcar pelo Flamengo, em um clássico. Conseguimos vencer e convencer. Vamos com tudo em busca de mais um título", disse o jogador.

O atacante destacou a postura dos flamenguistas mesmo após terem saído atrás no placar.

"Isso mostra que a nossa equipe tem um estilo de jogo. Não importa se a gente faz o gol ou sofre o primeiro", declarou.

O Flamengo espera seu adversário na final, que sai do duelo entre Fluminense e Volta Redonda. As equipes se enfrentam neste domingo. Os tricolores estão com grande vantagem após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida.