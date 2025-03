Lesão de Coronado preocupa o Corinthians? Veja prazo e opinião de especialista

O meia Igor Coronado, do Corinthians, teve confirmada uma lesão no tendão do adutor da perna direita. Mas quando ele volta a ficar à disposição?

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o Dr. Marco Antonio de Araújo, um dos sócios fundadores da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE) e sócio proprietário da clínica Arthphysio, falou sobre o tempo estimado para a recuperação de Coronado.

"Nas lesões músculo-tendíneas, os tempos de recuperação variam de 2 até 6 semanas dependendo da gravidade da lesão", afirmou Marco Antonio.

Coronado se lesionou antes do duelo contra o Mirassol, no último domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia disputou dez jogos, sendo cinco seguidos como titular. O Dr. Marco Antonio acredita que a lesão pode ser atribuída à sequência de jogos.

Corinthians se prepara para a semifinal do Campeonato Paulista. ?? Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/EALuSGkS0S#VaiCorinthians pic.twitter.com/pFbtDTMxJQ ? Corinthians (@Corinthians) March 7, 2025

"Essas lesões podem sim ser atribuídas ao momento da preparação física que os atletas estão passando nesse início de temporada. A elevação gradual das cargas de treinos associado aos número de jogos em equipes que estão em mais de uma competição, levam à sobrecarga do aparelho locomotor com surgimento de lesões musculares, tendíneas e articulares de baixa gravidade, sendo bastante prevalentes nesse cenário", disse.

O técnico Ramón Díaz promoveu um sistema de rodízio entre titulares e reservas no início da temporada. No entanto, após emendarem uma sequência de jogos, alguns jogadores sentiram a falta de ritmo e se lesionaram. Antonio destacou que o processo de alternância deve ser realizado com cuidado.

"Esse equilíbrio entre controlar as cargas impostas aos atletas no inicio de temporada e a necessidade de desempenho da equipe nas diversas competições é sempre um cálculo que exige muito cuidado, atenção e bom senso da comissão técnica e os profissionais da saúde envolvidos. Intervalos curtos entre os jogos, pouco tempo para recuperação e descanso e a necessidade de ganhar jogos em 2 competições ao mesmo tempo que os atletas estão numa curva ascendente de desempenho e ganho de ritmo, são fatores que precisam ser muito bem pensados, mas só quem está no dia a dia, consegue ter melhores critérios de decisão", apontou.

Assim, Coronado deve seguir desfalcando o Corinthians, que entra em campo neste domingo, contra o Santos, pela semifinal do Paulista. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 18h30 (de Brasília).