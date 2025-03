Leonardo de Jesus e Ederson Vilela brilham e levam ouro na Copa Brasil de Meio-fundo e Fundo

Leonardo Santos de Jesus (EC Pinheiros-SP), de 23 anos, foi o campeão dos 1.500 m (3.42.99) da Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo, neste sábado, em Bragança Paulista. Outro destaque da última etapa da competição, após dois dias de disputas, foi o fundista Ederson Vilela Pereira, também do Pinheiros, com ouro nos 5.000 m - já havia ganho os 10.000 m na sexta-feira.

Campeão sul-americano indoor nos 800 m, com recorde do campeonato, Leonardo, que estava treinando na altitude de Cochabamba, na Bolívia, ficou com a medalha de ouro. Num jogo de equipe do EC Pinheiros - Leandro Prates foi o 'coelho' para puxar a prova - André Souza Sales conquistou a prata (3.43.98) e Thiago do Rosário André o bronze (3.45.32).

Atleta de origem indígena, a pernambucana Mirelle Leite da Silva (EC Pinheiros), de 22 anos, foi a campeã dos 1.500 m adulto (4.33.12). "Eu sai como combinei com o meu treinador. Poderia ter ido um pouco melhor, mas estou feliz com o resultado. Quero mandar um beijo para o meu filho e agradecer o meu treinador Clodoaldo Lopes do Carmo. Estou visando agora o Sul-Americano adulto e vou fazer uma preparação na Colômbia", disse Mirelle. O Sul-Americano será em Mar Del Plata, de 25 a 27 de abril.

Clodoaldo Lopes do Carmo é o treinador de fundo e meio-fundo do Pinheiros, que teve uma participação muito expressiva na competição.

Felipe Vinícius e o jovem Maranhão brilham no decatlo

Um jovem talento do decatlo, de apenas 16 anos, foi destaque na Copa Brasil Loterias Caixa de Provas Combinadas. João Arthur Maranhão, atleta da Associação Esportiva Sócio-Cultural, de Cerro Cora, Rio Grande do Norte, confirmou o seu favoritismo ao vencer a categoria sub-18 do decatlo com sua melhor marca pessoal: 6.807 pontos.

No adulto, o campeão da Copa Brasil foi Felipe Vinícius dos Santos (EC Pinheiros-SP), com 7.622 pontos. Felipe, de 30 anos, treina em Bragança Paulista com Dino de Aguiar Cintra Filho. Lucas Catanhede (Pinheiros-SP) conquistou a medalha de prata (7.247 pontos) e Henrique Frazão (AABB- Atletismo Cascavel-PR) a de bronze.

"Não tive tempo para fazer a base completa, após o Sul-Americano sub-18 realizado em dezembro. Depois dessa competição vou fazer uma base novamente para chegar mais forte ainda para a temporada", afirmou Maranhão, que treina com Jose Edilson de Oliveira. "Meu maior objetivo esse ano é bater o recorde brasileiro", acrescentou. "Agradeço a Deus, pela oportunidade de estar aqui fazendo o que eu mais gosto, meu treinador, meus familiares e minha namorada Maria Clara, todos torcendo por mim."

Paloma, Thaynara e Madelaine são destaques no heptatlo

Já no heptatlo as vencedoras foram as atletas Paloma Dias Cardoso (ORCAMPI-SP), no adulto, Thaynara Alves (AABLU-SC), na categoria sub-20, e Madelaine Gomes da Silva (PREMA-Apucarana-PR), na sub-18.

Paloma Dias Cardoso somou 5.296 pontos para a conquista da medalha de ouro. Paloma, de 24 anos, é treinada por Marcelo dos Santos Lima. "Foi a primeira prova do ano, para quebrar o gelo para as competições da temporada. É só o começo. Gostei dos saltos em altura e em distância e do lançamento do dardo, mas ainda posso melhorar. Nas outras errei bastante e dá para melhorar em tudo. Vou vir com tudo para o Troféu Brasil e almejar ir para o Mundial de Tóquio (em setembro) e o Sul-Americano adulto, em um mês (abril)", disse a atleta.

O pódio teve também Andreza de Oliveira Reis (ADC São Bernardo-SP) com a medalha de prata (5.027 pontos) e Larissa da Silva Dutra (EC Pinheiros-SP), a de bronze (4.835 pontos).

Thaynara Alves (Associação de Atletismo de Blumenau-SC), de 19 anos, que treina com Pedro Honório Nascimento, venceu o duelo particular com Yohana Caliari Gomes (Clube de Atletismo do Espírito Santo), de 18 anos, treinada por Carlos José Camilo de Oliveira. Ela levou o ouro (3.900 pontos) e Yohana ficou com a prata (3.857 pontos).

Madelaine Gomes da Silva (PREMA-Apucarana-PR) foi a primeira campeã da Copa Brasil Loterias Caixa de Provas Combinadas, ao vencer o heptatlo na categoria sub-18, com 3.972 pontos. Foi apenas a segunda disputa do heptatlo da jovem atleta de 16 anos. "Eu estava treinando para o Estadual e o professor me disse: 'Vai ter Brasileiro de Combinadas, vamos? Vamos né!' Faz duas semanas que eu estava treinando para essa prova. Fiz o heptatlo pela primeira vez no ano passado e consegui uma boa marca", comentou Madelaine.