Jokic faz triple-double inédito e lidera Nuggets em vitória na prorrogação sobre os Suns na NBA

Na noite desta sexta-feira, a NBA foi palco de uma atuação histórica que ficará marcada no basquete. Nikola Jokic, astro dos Denver Nuggets, registrou o primeiro triple-double da história da liga com pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências, conduzindo sua equipe a uma vitória por 149 a 141 sobre o Phoenix Suns na prorrogação.

Jokic encerrou a partida com 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências, estabelecendo um novo patamar de excelência individual na NBA. Seu desempenho não apenas garantiu o triunfo dos Nuggets, mas volta a recolocar os holofotes sobre si, visando mais um MVP.

Após o confronto, Jokic manteve a humildade característica ao comentar sobre sua atuação: "Teremos um back to back (jogos em dias consecutivos) daqui dois dias, então agora só estou pensando na minha recuperação."

Já o técnico dos Nuggets, Michael Malone, não poupou elogios ao seu comandado: "Jokic é um jogador único. O primeiro jogador da história a conseguir um jogo de 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências... eu não consigo nem descrevê-lo, então não me peçam para fazer isso." Malone acrescentou: "Existem muitos jogadores incríveis na NBA, mas Nikola está em um patamar único."

A partida foi intensa e marcada por reviravoltas. Os Nuggets dominaram os dois primeiros quartos, mas sofreram um apagão no último período, permitindo que os Suns levassem o jogo para a prorrogação. Foi nesse momento decisivo que a estrela de Jokic brilhou mais forte, garantindo a vitória para a equipe de Denver. Apesar do resultado, o cestinha da partida foi Devin Booker, dos Suns, com 34 pontos.

Com a vitória, os Nuggets assumiram a terceira posição da Conferência Oeste, com 41 triunfos, ficando atrás apenas do Oklahoma City Thunder, com 52 vitórias, e do Los Angeles Lakers, com 40. O time de Oklahoma, inclusive, venceu o Portland Trail Blazers por 107 a 89, tendo como destaque o armador Aaron Wiggins, que anotou 30 pontos.

Na Conferência Leste, o líder Cleveland Cavaliers enfrentou um desafio acirrado, mas conseguiu superar o Charlotte Hornets por 118 a 117. Miles Bridges teve uma performance excepcional, marcando 46 pontos, mas não foi suficiente para deter o coletivo dos Cavaliers, que agora somam 53 vitórias na temporada.

Confira resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 117 x 118 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 111 x 122 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 118 x 109 Utah Jazz

Miami Heat 104 x 106 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 107 x 89 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 149 x 141 Phoenix Suns

Sacramento Kings 127 x 109 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 105 x 95 New York Knicks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Houston Rockets x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Washington Wizards

Miami Heat x Chicago Bulls

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Detroit Pistons