Joia da base, Bidon completa 50 jogos pelo profissional do Corinthians; veja números

Apesar da derrota, o jovem Breno Bidon tem um motivo para comemorar a partida contra o Barcelona-EQU. Titular, o meio-campista alcançou a marca de 50 jogos pelo profissional do Corinthians.

Bidon foi titular e disputou os 90 minutos do duelo contra o Barcelona-EQU. O Timão perdeu por 3 a 0 e terá uma dura missão para reverter o placar agregado para avançar à fase de grupos da Libertadores.

Joia das categorias de base, o jogador de 20 anos estreou pelo time principal do Corinthians em março do ano passado, no empate sem gols com o Água Santa, pelo Campeonato Paulista.

Após a estreia, Bidon ganhou espaço dentro do clube e foi titular durante boa parte da temporada. Em seu primeiro ano como jogador profissional, o meia disputou 45 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

As boas atuações pelo Timão renderam ao jovem a convocação para disputar o Sul-Americano sub-20 pelo Brasil, no início deste ano. Em decorrência do torneio, Bidon ficou de fora dos primeiros compromissos do Corinthians, mas voltou com o título pela Seleção.

O bom desempenho na competição sul-americana chamaram atenção de de clubes do exterior e aumentou as sondagens ao estafe do jogador. Bidon, contudo, garantiu que está totalmente focado no Corinthians.

"Isso no momento é o de menos. Não tenho que pensar nisso, deixo para quem está de fora cuidar. Minha cabeça está totalmente no Corinthians, quero campeão pelo clube. Acredito que agora é só focar aqui, sabemos do compromisso que temos na quarta-feira. Não tenho que ficar pensando nessas coisas extracampo", afirmou o atleta.

Bidon estreou em 2025 no empate com a Universidad Central-VEN, por 1 a 1, pela ida da segunda fase da Libertadores. O meio-campista entrou em campo em mais quatro ocasiões, sendo três como titular. Até o momento, ele segue sem gols e assistências.

O jovem espera seguir como titular do Corinthians neste domingo. Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).