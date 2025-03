Jogo do Barça é adiado minutos antes do início por morte de médico do time

Do UOL, em São Paulo

A partida entre Barcelona e Osasuna, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, foi adiada minutos antes de começar após o Barça saber da morte de um dos médicos do clube.

O que aconteceu

Carlos Miñarro Garcia morreu neste sábado na Espanha. O Barcelona comunicou a morte, mas não informou o motivo e nem se o profissional, que tinha 40 anos, estava no Estádio Olímpico Lluis Companys, onde a partida seria realizada.

Os goleiros do Osasuna já estavam aquecendo no gramado quando a notícia foi dada. A diretoria do Barcelona solicitou o adiamento da partida à LaLiga e ao Osasuna, e ambas as partes aceitaram.

O anúncio foi realizado pelos clubes às 16h42 (de Brasília). O duelo seria iniciado às 17h.

Ainda não há uma nova data definida para a realização da partida.

Nota do Barcelona

O Barcelona lamenta informar o falecimento do Dr. Carlos Miñarro Garcia, da equipe principal, nesta noite. Por este motivo, a partida entre Barcelona e Osasuna foi adiada para uma data futura. O corpo de diretores do Barcelona e todo o seu estafe presta suas condolências à família e amigos do médico neste momento difícil.

Nota do Osasuna

O Club Atlético Osasuna gostaria de expressar suas mais profundas condolências à família do Dr. Carles Miñarro Garcia e enviar um caloroso abraço à toda a equipe do FC Barcelona, bem como aos seus torcedores, neste momento difícil. Descanse em paz.

Nota da LaLiga