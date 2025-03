João Fonseca é elogiado por algoz em Indian Wells: 'Vai ser um jogador top em breve'

Jack Draper, algoz de João Fonseca na segunda rodada Masters 1000 de Indian Wells, rasgou elogios ao brasileiro após vencer o duelo deste sábado entre os tenistas. Número 14 do ranking, o britânico afirmou que está feliz com o sucesso do carioca de 18 anos, acrescentando que o prodígio será um dos melhores do planeta nos próximos anos.

"Obviamente se fala muito sobre o João eu vi o porquê hoje. O garoto é inacreditável. Tem uma potência incrível. Acho que é muito bom ter outro jogador jovem nascendo como uma superestrela. É bom para o torneio e desejo tudo de melhor para ele nos próximos campeonatos", disse Draper, em entrevista à ATP na saída da quadra. "Tenho certeza que ele será um jogador top muito em breve", cravou o britânico.

Cabeça de chave em Indian Wells, Draper venceu João Fonseca por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Melhor atleta da Grã-Bretanha no ranking, o tenista de 23 anos fez valer a sua experiência diante do brasileiro para conseguir levar a melhor no duelo. Foi a partida de número 140 no circuito mundial do algoz de João Fonseca.

Jack Draper é tido como um dos melhores de sua geração e era o favorito para o duelo deste sábado. Ele já foi semifinalista do US Open, perdendo para Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.

Número 80 do ranking, João Fonseca teve um duro duelo com outro britânico na estreia de Indian Wells, mas conseguiu se impor. A jovem promessa do tênis bateu Jacob Fearnley por 2 a 1 (6/2, 1/6 e 6/3). O carioca virou sensação após conquistar o tradicional Torneio Next Gen em dezembro, e vencer Andrey Rublev, 9 do ranking, na segunda rodada do Australian Open, em janeiro.

Fonseca confirmou o status de promessa ao derrotar o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 0 e faturar o ATP 250 de Buenos Aires no último mês. O título foi bastante desgastante para o brasileiro, que não conseguiu repetir o desempenho no Rio Open, caindo logo na estreia para o francês Alexandre Muller.