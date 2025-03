Jean Silva provoca rival terraplanista durante coletiva de imprensa do UFC

O brasileiro Jean Silva roubou a cena na coletiva de imprensa do UFC 314, realizada nesta sexta-feira (7), em Las Vegas (EUA), que serviu de promoção para o evento que ocorrerá em abril, na cidade de Miami. Para ganhar ainda mais destaque, o catarinense aproveitou a ocasião para provocar seu rival, Bryce Mitchell.

O americano, que recentemente viralizou negativamente ao elogiar o ditador alemão Adolf Hitler, já era conhecido por defender a teoria de que a Terra é plana. Dessa forma, Jean compareceu à coletiva armado com dois itens provocativos - primeiro, ele segurava, com um dos braços, uma maquete de um globo terrestre, em clara crítica à ideologia defendida pelo oponente.

Em seguida, o brasileiro abriu sua jaqueta, revelando uma camiseta alusiva ao filme Bastardos Inglórios, lançado em 2009, que narra uma história fictícia sobre um grupo de soldados judeus que combatiu líderes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O cenário estava cuidadosamente preparado para agitar os fãs e garantir seu apoio incondicional a Jean ao longo da cerimônia.

Irritado com as constantes provocações, Mitchell chegou a retrucar, questionando se ele, por acaso, era um cientista. Em tom irônico, Jean Silva respondeu prontamente, para delírio dos fãs: "Eu não sei, mas você vai apanhar até ver a Terra redonda."

Relembre a polêmica declaração de Mitchell

No episódio inaugural do seu podcast ArkanSanity Podcast, Mitchell defendeu Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus durante o Holocausto. Em meio a declarações antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". Naturalmente, a polêmica declaração viralizou rapidamente na internet, tanto entre os membros da comunidade das lutas quanto entre o público em geral.

Embora seja um defensor ferrenho da liberdade de expressão, Dana White condenou veementemente as declarações de Bryce, mas ressaltou que não o demitiria por seu posicionamento. A sensação de impunidade em relação ao americano despertou uma onda de indignação entre os fãs, que passaram a assumir o papel de "matchmakers", determinando quem deveria ser o próximo adversário de Mitchell - alguém capaz de fazê-lo pagar por suas declarações. Foi nesse contexto que surgiu o nome de Jean Silva, que rapidamente construiu uma narrativa de rivalidade com o lutador através do desafio proposto no UFC Seattle.