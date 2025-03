Rival de Fonseca queria ser detetive e jantar com Trump e Conor McGregor

Rival de João Fonseca na segunda rodada em Indian Wells, neste sábado, às 16h, o britânico Jack Draper é o atual 14° no ranking da ATP e, diferentemente do brasileiro, não disputou a primeira fase do torneio.

Carreira no tênis

Jack Draper tem 23 anos e nasceu em Sutton, na Inglaterra. O britânico teve contato com o tênis desde cedo.

Roger Draper, pai de Jack, foi diretor da Associação de Tênis do Reino Unido. Nicky, mãe do tenista, foi campeã britânica júnior na modalidade.

O britânico tem dois títulos de nível ATP, ambos conquistados em 2024. O primeiro deles se deu em Stuttgart, na Alemanha, e o segundo — e principal —, em Viena, na Áustria. Ele vem de um vice neste começo de 2025 — foi derrotado por Andrey Rublev na final do Qatar Open, em fevereiro.

Apesar dos títulos, o momento de maior destaque foi no US Open do ano passado. O britânico fez boa campanha e acabou eliminado somente na semifinal para Jannik Sinner, n°1 do ranking mundial.

Carreira paralela e jantar dos sonhos

Jack Draper sonhava em ser detetive. O britânico admitiu que é fascinado em casos criminais e que, por isso, gostaria de tentar a carreira na área caso não fosse tenista.

Eu seria um detetive. Eu sempre fui fascinado por crimes. De um jeito bom, é claro. Eu sinto que seria um trabalho com muita descarga de adrenalina. Gosto desse tipo de coisa, de programas de crime Jack Draper, ao site da ATP

Se não consegue ser detetive, Draper ataca de modelo. O britânico já posou em um ensaio para a revista Vogue e costuma postar fotos posadas em suas redes sociais.

Questionado em entrevista à ATP há dois anos sobre com quem gostaria de jantar, o atleta citou três celebridades: Donald Trump (presidente dos EUA), Conor McGregor (lutador de MMA) e Jimmy Carr (comediante).

Eu diria Donald Trump, Conor McGregor. Sinto que temos de ter um comediante para animar um pouco. Então, eu provavelmente diria Jimmy Carr. Trump e McGregor são pessoas fascinantes. Eles obviamente chegaram ao auge do que fizeram. Muito bem-sucedidos. Jack Draper, ao site da ATP

Draper também gosta de acompanhar futebol. Nascido na Inglaterra, ele é torcedor do Manchester United.