Internacional faz 2 a 0 no Grêmio e fica perto de ser campeão estadual após nove anos

Mesmo jogando com pressão de mais de 51 mil torcedores, o Internacional conquistou uma grande vantagem na primeira final do Campeonato Gaúcho ao vencer o rival Grêmio, por 2 a 0, na arena adversária, em Porto Alegre (RS). Carbonero e Alan Patrick fizeram os gols da vitória, ambos no primeiro tempo.

O jogo decisivo será realizado no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Inter pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Grêmio precisa vencer por três gols de vantagem. Vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O Grêmio, campeão nos últimos sete anos, busca seu oitavo título seguido e o 44º no total. Já o Inter, campeão 45 vezes, tenta encerrar essa sequência. A última final do time colorado foi em 2021 e o último título foi há nove anos, em 2016.

O Internacional terá a semana livre para se preparar. Já o Grêmio entra em campo na quarta-feira, às 19h30, quando visita o Athletic-MG pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único.

O Grêmio até conseguiu ficar com a posse de bola no primeiro tempo, mas pouco criou ofensivamente. Nos primeiros minutos, teve um bom chute de Braithwaite dentro da área, mas para fora.

O Inter, por outro lado, foi mais objetivo e quase abriu o placar em cobrança de falta de Enner Valencia. Aos 22 minutos, porém, o time colorado alcançou o objetivo. Após jogada de Vitinho na direita e cruzamento, a bola sobrou para Carbonero, que ajeitou e chutou rasteiro, no cantinho.

A situação ficou ainda melhor quando Alan Patrick ampliou apenas três minutos depois, aos 25. Desta vez no lado esquerdo, a jogada começou com tabela entre Bernabei e Carbonero. Após cruzamento rasteiro, a bola chegou no lado oposto da área e Alan Patrick chutou de primeira.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio buscou diminuir a vantagem, mas seguiu com dificuldade. Pavón arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco, facilitando a defesa. Cristian Olivera, Braithwaite e Gustavo Martins também tentaram, ambos para fora.

Outra chance perigosa foi o chute de Edenílson, que recebeu na meia-lua e finalizou rasteiro, tirando tinta da trave. Na reta final, o Grêmio seguiu com mais iniciativa, mas com cuidado para não sofrer o terceiro gol. O time balançou a rede com Arezo, mas ele estava claramente impedido e o gol foi anulado.

O Inter também assustou nos acréscimos com velocidade de Wesley, que levou para meio e chutou com muito perigo. Apesar das tentativas, o placar não se alterou mais e a equipe visitante largou com uma boa vantagem rumo ao título.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 INTERNACIONAL

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo) e Monsalve (Edenílson); Pavón (Amuzu), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato (interino).

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Luis Otávio), Alan Patrick (Borré) e Carbonero (Wesley); Enner Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Carbonero, aos 22, e Alan Patrick, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Martins (Grêmio). Anthoni e Bernabéi (Internacional).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 4.417.823,00.

PÚBLICO - 50.648 pagantes (51.077 presentes).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).