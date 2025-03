Inter vence Grêmio fora de casa e abre boa vantagem na final do Gaúcho

O Internacional saiu na frente na corrida pelo título do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, pelo jogo de ida da grande final, o Colorado venceu o Grêmio por 2 a 0, em plena Arena do Grêmio. Carbonero e Alan Patrick fizera os gols.

Com o resultado, o time do técnico Roger Machado pode perder por até um gol de diferença na volta para ser campeão, algo que não acontece desde 2016. O Tricolor, por sua vez, precisa vencer por três ou mais tentos de vantagem para ficar com o troféu pelo oitavo ano seguido.

O segundo jogo está marcado para o próximo domingo, dia 16 de março, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio. Antes disso, no entanto, o Grêmio volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O clube visita o Athletic-MG na quarta-feira, às 19h30, pela segunda fase.

O jogo



O Inter não tomou conhecimento da festa dos torcedores rivais e dominou o primeiro tempo. Com 22 minutos, Vitinho deu lindo drible em Pavon na ponta direita e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e ficou na medida para Carbonero. O atacante dominou e finalizou com categoria para abrir o placar.

Três minutos depois, saiu mais um. Desta vez, Carbonero foi o garçom. O colombiano disparou pela esquerda e cruzou para Alan Patrick, que completou para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Grêmio tentou correr atrás do prejuízo. Os mandantes pressionaram e enfileiraram chances para marcar.

Aos 12, Cristian Oliveira foi acionado por Camilo e bateu com perigo, pelo lado. Na sequência, Gustavo Martins recebeu na marca do pênalti e foi travado na hora certa por Victor Gabriel. Com 23, Edenílson arriscou da intermediária e tirou tinta da trave.

Na reta final, o Tricolor seguiu rondando a área adversária, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio colorado. Com o relógio marcando 44 minutos, Arezo até chegou a estufar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

FICHA TÉNCICA



GRÊMIO 0 X 2 INTERNACIONAL

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 08 de março de 2025, sábado



Horário: 17h45 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Bruno Boschilia



VAR: Daiane Muniz



Cartões amarelos: Gustavo Martins (Grêmio); Bernabéi (Inter)

GOLS: Carbonero, aos 22 do 1ºT, e Alan Patrick, aos 25 do 1ºT (Inter)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi), Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenílson) e Pavón (Amuzu); Braithwaite



Técnico: Leandro Desábato

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick (Borré) e Vitinho (Luis Otávio); Carbonero (Wesley) e Enner Valencia (Gustavo Prado)



Técnico: Roger Machado