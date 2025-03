Inter de Milão vê Monza fazer 2 a 0, mas busca virada e abre vantagem na ponta do Italiano

A Inter de Milão sofreu, mas venceu o Monza por 3 a 2, de virada, neste sábado, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Os mandantes chegaram a balançar as redes aos 23 minutos do primeiro tempo, com Lautaro Martinez. O árbitro, no entanto, anulou o gol após o VAR flagrar um toque de mão. Logo depois, quem acabou abrindo o placar foram os visitantes. Aos 32, Birindelli recebeu belo passe, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para marcar.

Já aos 44, o Monza marcou mais um, desta vez com Keita Balde. O atacante dominou pela esquerda, cortou para o meio e emendou um lindo chute no ângulo. Três minutos depois, Marko Arnautovic apareceu sozinho na pequena área e cabeceou firme para descontar para os anfitriões.

No segundo tempo, a Inter alcançou o empate. Aos 19, Calhanoglu soltou belo voleio da entrada da área e saiu para o abraço. Já aos 33 minutos, Kyriakopoulos tentou interceptar o cruzamento de Carlos Augusto, mas mandou contra a própria meta e decretou a virada.

Com o resultado, a Inter de Milão segue na liderança do Italiano, com 61 pontos, quatro a mais que o Napoli, vice-líder que entra em campo neste domingo, contra a Fiorentina, em casa. Já o Monza é o lanterna, com 14 pontos.

A Inter volta as suas atenções agora para a Liga dos Campeões. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o time recebe o Feyenoord, da Holanda, na terça-feira, às 17 horas (de Brasília), pelas oitavas de final.

Já o próximo desafio pelo Campeonato Italiano será no domingo, às 16h45, contra a Atalanta, fora de casa, pela 29ª nona rodada. O Monza, por sua vez, joga no sábado, às 11 horas, quando recebe o Parma.

Veja outros resultados do Italiano deste sábado

Como 1 x 1 Venezia



Parma 2 x 2 Torino



Lecce 2 x 3 Milan