Inter arranca virada épica sobre o lanterna Monza, e abre vantagem na liderança do Italiano

A Inter contou com uma virada épica neste sábado para abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Sob o olhar da sua torcida, o time do técnico Simone Inzaghi viu o lanterna Monza fazer 2 a 0 no primeiro tempo e, só a partir de um gol nos acréscimos da etapa inicial, é que a reação aconteceu. Com gols de Arnautovic, Çalhanoglu e Kyriakopoulos (contra), os anfitriões viraram o confronto para 3 a 2 e confirmaram uma importante vitória em Milão.

O resultado levou a equipe aos 61 pontos e abriu quatro de vantagem para o Napoli, que enfrenta a Fiorentina neste domingo, e ocupa a segunda colocação. Já o Monza, que chegou a sentir o gostinho do triunfo, continua na última colocação com apenas 14 pontos

Os dois times voltam a campo pela competição nacional no próximo fim de semana. A equipe de Milão vai até Bérgamo e enfrenta a Atalanta no domingo. Um dia antes, o Monza abre as portas de seu estádio para receber o Parma.

Com amplo favoritismo e contando ainda com o apoio de sua torcida, a Inter de Milão entrou em campo praticando um futebol previsível e sem inspiração. Diante de um rival completamente recuado, a equipe anfitriã pouco incomodou o adversário e passou a cometer seguidos erros de posicionamento na sua defesa.

Sem grandes pretensões na partida, o Monza tinha no contra-ataque sua única estratégia. E aos 32 minutos, o improvável aconteceu. Dany Mota teve espaço na intermediária, deu boa assistência para Brindelli que, com um chute cruzado, venceu o goleiro Martinez e inaugurou o placar.

Sem conseguir esboçar reação e atacando de maneira desorganizada, a Inter levou o segundo ainda no final do primeiro tempo. Keita Balde recebeu a bola, não foi incomodado pelos defensores rivais e arriscou um chute que foi no ângulo: 2 a 0 e silêncio nas arquibancadas.

Um fio de esperança surgiu ainda nos acréscimos. Denzel Dumfries fez um cruzamento na medida e Arnautovic se esforçou para conseguir a cabeçada e diminuir a diferença para 2 a 1. O VAR foi acionado, mas após revisão do juiz, o gol acabou confirmado.

Na volta para a segunda etapa, o panorama mudou completamente. A Inter voltou com sede de vitória, encurralou o rival e passou a jogar o tempo todo em seu campo de ataque. Tamanha pressão acabou dando resultado aos 20 minutos.

Após boa troca de passe de todo o seu ataque, a bola ficou com Yan Bissek no lado direito. Ele jogou a bola na área, Lautaro Martínez saiu do lance e a sobra ficou com Hakan Çalhanoglu, que bateu firme e rasteiro e empatou o duelo em 2 a 2.

O gol que decretou a virada surgiu graças ao brasileiro Carlos Augusto. Ele fez o centro da esquerda, Lautaro Martínez entrou para disputar o lance, mas o zagueiro Kyriakopoulos anotou contra. O goleiro Turati se esticou e espalmou a bola dando a impressão de que tinha feito a defesa. Após o lance, no entanto, o juiz constatou que a bola tinha passado da linha e confirmou o 3 a 2 que deu o triunfo ao time de Milão.