Liverpool vira em 3 minutos, vence Southampton e dispara na ponta do Inglês

A zebra até tentou dar as caras, mas o Liverpool não é o líder à toa. Os Reds viraram para cima do lanterna Southampton, com dois gols em três minutos, ampliaram no finalzinho e venceram por 3 a 1, em Anfield, no confronto válido pela 28ª do Campeonato Inglês. Darwin Nuñez e Salah, duas vezes, marcaram para os donos da casa, Smallbone fez para os visitantes.

A vitória faz o Liverpool chegar a 70 pontos, absoluto na liderança da tabela, com 25 jogos de invencibilidade, caminhando para o 20º título de Premier League. O próximo compromisso dos Reds é na próxima terça-feira, contra o PSG pela Liga dos Campeões. O Liverpool venceu o jogo de ida por 1 a 0 e decide a vaga em casa.

O Southampton segue amargando a lanterna, com apenas 9 pontos em 28 jogos. O próximo jogo da equipe é diante do Wolverhampton, no próximo sábado (15).

O Liverpool abriu 16 pontos de vantagem e vê o segundo colocado Arsenal cada vez mais longe no retrovisor. Os Gunners visitam o Manchester United amanhã (9). O Nottingham, terceiro colocado, venceu o City, quarto na tabela, mais cedo, e ganhou uma rodada de vantagem na briga pela vaga direta na Liga dos Campeões.

Como foi o jogo

O Liverpool fez valer o favoritismo e a clara superioridade técnica no começo do jogo, controlando a posse de bola e rondando a área do Southampton desde o primeiro minuto de jogo.

Apesar do domínio, o Liverpool encontrou o Southampton todo recuado e encontrava dificuldades de transpor a retranca do adversário. O líder do campeonato rodava a bola de um lado a outro tentando achar espaço.

O Liverpool pressionou, martelou, mas quem abriu o placar foi o lanterna Southampton. Alisson e Van Dijk bateram cabeça na defesa após cobrança de lateral, e a bola sobrou para Smallbone empurrar para o gol nos acréscimos do primeiro tempo.

Se o primeiro tempo terminou com o Liverpool perdendo, aos 8 da segunda etapa o líder do campeonato já estava vencendo. Jogada de Luis Díaz pela esquerda, o colombiano levou para o fundo e cruzou rasteiro para o uruguaio empatar aos 5 minutos de segundo tempo.

Logo na sequência, pênalti marcado em cima de Darwin Nuñez. Salah foi para a bola e converteu para virar o jogo e ampliar sua contagem na artilharia.

Depois da virada, o Liverpool tirou o pé e controlou a posse de bola sem acelerar as jogadas. Os Reds têm jogo importante e decisivo diante do PSG pela Liga dos Campeões já na terça-feira (11).

No finalzinho, mais um pênalti marcado para o Liverpool, após toque de mão de Sugawara na bola. Salah foi de novo para a bola, trocou o canto e fez o segundo dele, terceiro do Liverpool, para definir o resultado. Agora são 27 gols e 17 assistências em 28 jogos para o egípcio artilheiro, garçom e dono da temporada na Inglaterra.

Lances importantes

Quase! Primeira chance do Liverpool, Alexander-Arnold cruzou rasteiro e Curtis Jones arriscou o chute, mas a bola passou perto e foi para fora.

Alisson pegou. Primeira chegada do Southampton, escanteio pela esquerda para a cabeçada fraquinha de Harwood-Bellis, Alisson segurou sem sustos.

Darwin Nuñez bateu fraquinho. Jogada por dentro de Gravenberch, o holandês serviu o atacante uruguaio, que dominou girando para bater de perna esquerda. A bola saiu fraca e Ramsdale fez a defesa sem dificuldades.

Que isso, Luis Díaz? Contra-ataque do Liverpool, a bola chegou em Luis Díaz, que dominou, cortou para dentro, preparou o chute e? mandou na lua, em um lance bizarro, desperdiçando a chance.

0x1. Gol do Southampton no finalzinho do primeiro tempo. Lateral na direção da área, Alisson e Van Dijk não se entenderam e Smallbone aproveitou a bobeira da defesa para abrir o placar.

1x1. O empate do Liverpool veio com cinco minutos de segundo tempo. Luiz Días fez a jogada de linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Darwin Nuñez deixar tudo igual, com direito a mandar a torcida ficar quieta em Anfield.

2x1. Pênalti de Smallbone em Darwin Nuñez, que Salah bateu firme para virar o jogo. O Faraó é o artilheiro disparado do Campeonato Inglês.

3x1. Outro pênalti para o Liverpool. Desta vez, Sugawara disputou lance com Luis Díaz e bateu com o cotovelo na bola. Salah foi de novo para a cobrança e fez mais um, igualando o recorde participações em gols no Campeonato Inglês de Haaland, na temporada 2022/23. São 44 participações diretas em gols em 28 jogos