Zagueiro da Premier League usa CT do São Paulo para tratar lesão rara

O Centro de Treinamento do São Paulo está recebendo um convidado vindo diretamente da 1ª divisão da Inglaterra. O zagueiro Igor Júlio, do Brighton, vem utilizando as instalações do Reffis recentemente para se recuperar de uma lesão parecida com a que Pablo Maia sofreu no ano passado.

Da Premier League ao CT da Barra Funda

Igor sofreu em janeiro uma lesão na coxa esquerda semelhante à que o Pablo Maia teve no ano passado. Em abril de 2024, o volante são-paulino lesionou o tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral durante treino e perdeu o restante da temporada. Já o defensor de 27 anos se machucou durante jogo contra o Arsenal.

O zagueiro do Brighton entrou em contato com o São Paulo para fazer a reabilitação no Reffis, referência no Brasil. O canal de comunicação foi feito por meio de um fisioterapeuta do Tricolor que o jogador já conhecia.

Igor Julio, do Brighton, faz recuperação no CT do São Paulo Imagem: Reprodução/Igorjulio98

Assim como Pablo Maia, Igor também foi submetido a cirurgia para tratar a lesão rara. O médico Moisés Cohen, que faz as cirurgias de atletas do clube no Hospital Albert Einstein, foi consultado. Como a recuperação do volante de 23 anos foi bem-sucedida, o estafe de Igor optou por seguir o tratamento nas instalações do Tricolor.

São Paulo e o clube inglês mantêm contato frequente. O atleta deve permanecer no clube por mais dez dias e depois retornar à Inglaterra. Igor vem publicando diariamente nas redes sociais vídeos de sua recuperação no Reffis.

Outros jogadores também fizeram processo parecido no CT são-paulino nos últimos anos. Foi o caso de Antony, Brenner, Bernardo, Alexandre Pato e do próprio Cédric, por exemplo, que fez reabilitação nas instalações tricolores antes de fechar com o clube. No entanto, nem sempre essa aproximação evolui para uma contratação.

Declaração antiga ao Tricolor

Igor Julio já contou que sonha em vestir a camisa do São Paulo e atuar no Morumbis lotado. Ele deu a declaração em entrevista o UOL em 2022, revelando sua admiração ao Tricolor apesar de ser de Minas Gerais e de torcer para o Cruzeiro.

[A admiração vem] pela história do São Paulo. É um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que tem os títulos mais importantes, acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi. Sempre assisti aos jogos do São Paulo, sempre gostei de ver o time do Luis Fabiano, Dagoberto... É um time que sempre tive muita vontade de jogar. Eu gostaria de ter jogado no Cruzeiro também, que é o time que eu torço desde pequeno. Mas o Brasil tem muitos times grandes.

Igor Julio, em entrevista ao UOL em 2022

Uma possível volta ao Brasil, entretanto, ainda parece estar longe. Antes de se machucar, o zagueiro era presente constante no time titular do Brighton, tendo começado jogando em 12 dos 15 jogos que disputou na atual temporada.

Igor está em sua segunda temporada na Inglaterra e vai completar nove anos na Europa. O mineiro começou a carreira no Red Bull Brasil, ainda na base chamou a atenção do Salzburg, time matriz, e saiu do Brasil. Ele também passou pelo futebol italiano e ficou três temporadas na Fiorentina.

Lesão complicada

O médico André Tsai, ortopedista, acupunturista e vice-presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, explica que um desses tendões fica mais do lado interno, que é o semitendinoso, e o outro fica mais do lado externo, que é o bíceps femoral.

"O mais comum é na parte interna. A lesão que é ao mesmo tempo tanto da parte interna quanto da externa realmente não é muito comum. Lesões no futebol que pegam essas duas musculaturas ao mesmo tempo são raras", diz.

"Se for uma ruptura total, grave, em um atleta de alta performance em que a gente precise fazer um reparo cirúrgico, aí sim, muitas vezes, a recuperação chega até nove meses. Então, tudo isso depende, depende da lesão, depende da localização dessa lesão e depende do nível de atividade que o atleta desempenha, ou a sua modalidade. No caso, a gente está falando de futebol, então, a gente tem que avaliar, por exemplo, se ele é volante, se ele é atacante, se ele é zagueiro, para ver o quanto que vale a pena fazer cirurgia ou não, nos casos mais graves."