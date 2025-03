Inter domina, vence Grêmio em três minutos e leva vantagem para o Beira-Rio

O Internacional venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite deste sábado, na Arena do rival, e conquistou uma boa vantagem para a o jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho.

Carbonero e Alan Patrick marcaram os gols colorados, ambos no primeiro tempo e num espaço de 3 minutos.

O Gre-Nal deste sábado foi um dos mais quentes da história. A temperatura no início da partida atingiu 37ºC. A previsão indicava que a temperatura durante a tarde poderia chegar aos 40ºC, por isso o confronto foi adiado para 17h45. O recorde histórico de calor no clássico aconteceu em 2014, em embate que atingiu os 38ºC.

O Inter derrubou uma sequência de 22 jogos invictos do Grêmio na Arena em partidas do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor não perdia em casa desde março de 2022.

Torcedores do Grêmio se revoltaram com o resultado e arremessaram objetos no gramado no primeiro tempo. Borré alegou ter sido atingido por uma bobina de papel ao lado do banco de reservas, ficou caído por alguns minutos e precisou fazer um curativo no canto do olho esquerdo.

A finalíssima do Gauchão será no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio. O Inter pode perder por até um gol de diferença que ainda assim levará a taça estadual.

Como foi o jogo

O Internacional dominou o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades e levou a vantagem de 2x0 para o intervalo. Além da posse de bola, os colorados armaram bem a sua marcação, no campo de ataque, pressionando a saída do Grêmio. A equipe da casa sequer conseguiu respirar, sendo muito pressionada. Com a estratégia, o Inter forçou erros defensivos e obrigou o Tricolor Gaúcho a rifar muitas bolas. Nos rebotes, os visitantes construíram boas jogadas.

A equipe tricolor foi vaiada ao fim da etapa inicial. A torcida reprovou o desempenho do time, que sofreu dois gols num espaço de três minutos. Na saída de campo, Villasanti fez um desabafo: "Eles têm razão [pelas vaias]. O que a gente está fazendo hoje é uma vergonha hoje".

No segundo tempo, o Grêmio ocupou melhor o meio de campo e até criou boas chances, mas pecou nas finalizações. O Inter recuou as linhas de marcação, se posicionou perto da entrada de sua área durante boa parte da etapa e só precisou administrar o resultado conquistado.

Carbonero e Bernabéi comemoram gol marcado pelo Internacional contra o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho Imagem: RAUL PEREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Gols e lances importantes

Tranquilidade de Carbonero para abrir o placar! Vitinho puxou o ataque até a linha fundo pela direita, limpou bem a marcação de Pavón e cruzou rasteiro. Bruno Henrique apareceu, finalizou, mas foi travado por Villasanti. Na sobra, Carbonero dominou com calma, viu a movimentação do "bolo" de gente em frente ao gol e finalizou rasteiro, no canto direito. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Alan Patrick ampliou dois minutos depois! Bernabéi tabelou com Carbonero pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola percorreu a extensão da área e se ofereceu para Alan Patrick, que chegou chutando e acertou o canto esquerdo de Tiago Volpi.

Que chance! Pavón arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por Braithwaite e se ofereceu para Olivera. No entanto, o uruguaio não conseguiu controlar bem, deixando a bola sobrar para o goleiro Anthoni.

Impedido! Olivera fez um cruzamento para dentro da área. Após desvio de Edenilson, Arezo sobrou sozinho na área, driblou Anthoni e mandou um toquinho para o fundo das redes. Porém, o bandeirinha assinalou posição irregular do uruguaio.

Faltou pouco para o terceiro do Inter! Wesley encarou a marcação pela esquerda, deixou João Pedro e Gustavo Martins na saudade e finalizou rasteiro. A bola passou com perigo à direita Tiago Volpi.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 2 INTERNACIONAL

Data e horário: 8 de março, às 17h45 (de Brasília)

Competição: jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Bruno Boschilia

Quarto árbitro: Jeferson Ferreira de Moraes

VAR: Daiane Muniz

Público: 51.077 presentes

Cartões amarelos: Gustavo Martins (GRE); Anthoni e Bernabéi (INT)

Gols: Johan Carbonero (23'/1ºT) e Alan Patrick (25'/1ºT)

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo), Monsalve (Edenílson); Pavón (Amuzu), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Internacional: Anthoni; Anthoni, Vitão, Victor Gabriel, Bernabéi; Bernabéi, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Luis Otávio), Alan Patrick (Borré) e Carbonero (Wesley); Enner Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.