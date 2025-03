Grêmio negocia a contratação do goleiro Raul, do Botafogo

O Botafogo segue com os treinos visando o início do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva vem observando o elenco para ver quais opções vai contar para a sequência da temporada.

Um jogador que pode deixar o clube antes do início da Série A é o goleiro Raul. O arqueiro vem negociando com o Grêmio.

Raul chegou na temporada passada após fazer boa campanha no São Luiz, do Rio Grande do Sul. Em 2025, o goleiro participou dos primeiros jogos do Campeonato Carioca pelo Glorioso.

O jogador tem contrato com o Botafogo até o fim da temporada. A equipe negocia com o Grêmio a transferência em definitivo de Raul.

Atualmente, o Botafogo conta com John, Léo Linck e Cristiano para a posição.