Fortaleza x Ferroviário: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Cearense

Neste sábado, Fortaleza e Ferroviário duelam às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Na ida, as equipes empataram sem gols.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Tv Verdes Mares e do Canal GOAT (Youtube)

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Eros Mancuso, Kuscevic (Brítez), Titi e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jeffão e Iago; Pablo Alves, Willyam Maranhão e Gharib; Janeudo, Allanzinho e Ciel.



Técnico: Thiago Zorro

Arbitragem



Marcelo de Lima Henrique será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Nailton Oliveira e Renan Aguiar.