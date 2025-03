Fonseca: 'Deveria ter sido mais sólido e jogado com paciência'

Após a eliminação na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca avaliou que a falta de consistência nos ralis de fundo fez a diferença no duelo contra o britânico Jack Draper, número 14 do mundo. O carioca de 18 anos e número 1 do Brasil cometeu 31 erros não-forçados na partida com 1h25 de duração e acredita também que poderia ter aproveitado melhor as oportunidades.

"Sabia que seria um jogo muito difícil contra um top 20. E ao mesmo tempo, sabia que o nervosismo estaria do lado dele", disse Fonseca após a derrota por 6/4 e 6/0 para Draper. "No começo do jogo, eu deveria ter sido um pouco mais sólido e jogado com um pouquinho mais de paciência. Acho que isso eu fiz errado".

A quebra sofrida quando o primeiro set estava empatado por 4/4, com três erros não-forçados seguidos, foi determinante para a definição da parcial. E ainda assim, Draper escapou de dois break-points no último game do set. O britânico enfrentou sete chances de quebra e só perdeu um game de saque em todo o jogo.

