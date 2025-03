Flamengo bate Vasco com gol 100 de Bruno Henrique e vai à 7ª final seguida

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1 e está na final do Campeonato Carioca. A semifinal foi decidida neste sábado, no Maracanã.

Bruno Henrique anotou o gol de número 100 pelo Flamengo e Luiz Araújo aumentou. Antes, Nuno Moreira havia inaugurado o placar para o Vasco.

Será a sétima final seguida do Flamengo no Campeonato Carioca. A última vez fora da decisão foi em 2018, disputada entre Fluminense e Botafogo.

O rubro-negro teve a melhor campanha na Taça Guanabara e poderia perder por até um gol para se classificar. No primeiro duelo, o Fla superou o Vasco por 1 a 0.

A outra semifinal, entre Volta Redonda e Fluminense, será disputada no domingo. O tricolor carioca venceu o duelo de ida por 4 a 0.

Maracanã de poucos vascaínos. Apesar de ser um clássico que costuma ter grande presença das duas torcidas, uma parte do Setor Sul, dos visitantes, foi fechado por conta da baixa procura de ingressos.

Como foi o jogo

Início quente. A primeira falta do jogo veio logo no primeiro minuto e, com ela, já houve confusão. Rayan derrubou Varela e chutou a bola em cima do uruguaio, causando um tumulto entre os jogadores. Vegetti apareceu para separar, o árbitro interferiu apenas com conversa, e a partida foi retomada normalmente.

Bola aérea leva perigo, só Vasco aproveita. O Flamengo chegou perto de marcar após cobrança de escanteio em lance com Varela, mas Léo Jardim defendeu no reflexo. Dois minutos depois, veio a resposta vascaína. Philippe Coutinho bateu falta jogando a bola na área, e Nuno Moreira estava atento para marcar. Foi o primeiro gol do jogador português pelo Vasco.

Flamengo cresce e empata o jogo. A equipe de Filipe Luís não sentiu o gol e passou a dominar a partida que estava, até então, equilibrada. O rubro-negro levou perigo em dois cruzamentos seguidos, e Léo Jardim salvou, mas o empate saiu com bola rolando. Bruno Henrique balançou a rede pela centésima vez com a camisa do Flamengo e reforçou o apelido de 'rei dos clássicos'.

Baixas importantes dos dois lados. As equipes voltaram iguais para a etapa final, mas uma lesão forçou uma substituição na equipe de Carille antes dos 10 minutos. Coutinho sentiu dores na virilha após arrancada e deixou o campo para a entrada do atacante Loide Augusto. Aos 14 minutos, foi Bruno Henrique quem sentiu a coxa direita, e Luiz Araújo entrou.

Domínio rubro-negro é coroado com a virada. As mudanças foram mais favoráveis ao Flamengo, e Luiz Araújo precisou de apenas alguns minutos para deixar o Flamengo na frente. Gerson ganhou uma disputa de bola no campo de ataque e deixou para o atacante, que passou entre os adversários com facilidade para virar o jogo.

O rei dos clássicos

Bruno Henrique recebeu da torcida flamenguista o apelido de Rei dos Clássicos. Já considerando o marcado neste sábado, o atacante chegou a 22 gols contra os três grandes do Rio — Vasco, Botafogo e Fluminense.

O maior alvo carioca de Bruno Henrique é justamente o Vasco. Foi o 11º gol dele contra a equipe cruz-maltina.

Apesar da marca histórica, o atacante se lesionou no segundo tempo. Bruno Henrique sentiu a coxa direita e deixou o campo chorando.

Lances de destaque

0x1. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Coutinho bateu falta do lado direito, virando o jogo para Lucas Freitas. O zagueiro se atrapalhou com o domínio, mas a bola sobrou para Nuno Moreira finalizar firme e abrir o placar.

1x1. Aos 33 minutos, Arrascaeta recebeu livre e lançou rasteiro para Bruno Henrique. A bola desviou em João Victor no caminho, e o camisa 27 ficou livre para empatar para o Flamengo.

2x1. No segundo tempo, aos 24 minutos, Luiz Araújo deixou Hugo Moura para trás com um drible, passou por mais dois marcadores e bateu cruzado de dentro da área.

Ficha Técnica

Flamengo 2 x 1 Vasco

Campeonato Carioca - Semifinal (jogo de volta)

Data e horário: 8 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Paulo Renato Coelho

Cartões amarelos: Wesley, Bruno Henrique (FLA), Paulo Henrique, Rayan, Loide Augusto (VAS)

Gols: Nuno Moreira (21'/1ºT), Bruno Henrique (33'/1ºT), Luiz Araújo (24'/2ºT)

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela (Alex Sandro); Erick Pulgar, De la Cruz (Allan), De Arrascaeta (Juninho), Gerson (Matheus Gonçalves); Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Paulinho (Mateus Carvalho), Philippe Coutinho (Loide Augusto), Hugo Moura; Nuno Moreira (Payet), Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fabio Carille