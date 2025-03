Flamengo volta a vencer o Vasco e confirma classificação à final do Carioca

O Flamengo confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca. Neste sábado, os rubros-negros venceram o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. A equipe já havia ganhado na ida, por 1 a 0.

O Cruzmaltino abriu o placar com Nuno Moreira no primeiro tempo, mas viu o rival empatar pouco tempo depois, com Bruno Henrique. Na etapa final, os rubro-negros garantiram a vitória com gol de Luiz Araújo.

Agora, o Flamengo espera seu adversário na final, que sai do duelo entre Fluminense e Volta Redonda. As equipes se enfrentam neste domingo. Os tricolores estão com grande vantagem após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida.

O jogo

O clássico começou menos nervoso que o primeiro, mas sem lances de perigo. O Flamengo conseguiu chegar com qualidade aos sete minutos com Bruno Henrique, mas o atacante mandou pela linha de fundo.

O Vasco tentava marcar sob o pressão os rubro-negros, sem sucesso. Com mais posse de bola, o Flamengo criou grande chance aos 19 minutos. Varela aproveitou cruzamento e finalizou em cima de Léo Jardim, que fez a defesa no susto.

Só que na primeira chance, os cruzmaltinos chegaram ao gol, aos 21 minutos. Após falta cobrada na área, Lucas Freitas errou no domínio da bola, que sobrou para Nuno Moreira chutar para a rede.

O panorama da partida não mudou após o gol. O Flamengo continuou com a postura ofensiva e assustou aos 26 minutos. Léo Ortiz aproveitou escanteio e cabeceou para defesa de Léo Jardim. Só que aos 33 minutos, Bruno Henrique ficou com a bola na área e tocou na saída do goleiro.

O Rei dos Clássicos comemora o seu centésimo gol com a Nação. 1?0?0??? do?2?7? ?: Gilvan de Souza/CRF#FLAxVAS #VamosFlamengo pic.twitter.com/VqaxTj5FXu ? Flamengo (@Flamengo) March 8, 2025

Os rubro-negros seguiram com o domínio do jogo após o empate. Tanto que o Flamengo quase virou aos 42 minutos. De la Cruz recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Léo Jardim. Em seguida, Lucas Freitas perdeu a bola para Gerson, que tentou o toque para Plata. Só que João Victor apareceu para salvar os cruzmaltinos. Assim, o clássico ficou no empate até o intervalo.

No segundo tempo, os flamenguistas continuaram com a postura ofensiva. Os rubro-negros tinham total controle da bola, mas pecavam no último passe.

Após um período sem emoção, o Flamengo voltou a chegar com perigo em chute de Plata. Só que em seguida, aos 23 minutos, Luiz Araújo fez boa jogada e chutou sem chance para Léo Jardim.

Mesmo após o revés, o Vasco não conseguia manter a posse de bola. O Flamengo se mantinha no campo ofensivo sem deixar o adversário confortável. Com isso, os rubro-negros apenas administraram o resultado até o apito final no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 1 VASCO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 8 de março de 2025



Hora: 17h45 (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Paulo Renato Coelho



Cartões amarelos: Wesley e Bruno Henrique (Flamengo); Paulo Henrique, Loide Augusto e Rayan (Vasco)

GOLS:

FLAMENGO: Bruno Henrique, aos 33min do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 23min do segundo tempo

VASCO: Nuno Moreira, aos 21min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Pulgar, Gerson (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Juninho); Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo).



Treinador: Filipe Luis

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Garré), Vegetti e Nuno Moreira (Payet).



Técnico: Fábio Carille