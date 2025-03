Flamengo defende vantagem diante do Vasco para confirmar vaga na final do Carioca

O terceiro Clássico dos Milhões da atual temporada vai definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. O Flamengo entra em vantagem diante do Vasco nesta semifinal por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Engenhão. O confronto vai ser disputado neste sábado no Maracanã, a partir das 17h45.

Como venceu na ida, o Flamengo agora tem a vantagem de ir à final com o empate. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença, ou então, ganhar por um gol e definir a vaga nas cobranças de pênaltis. Na outra semifinal, o Fluminense está em vantagem diante do Volta Redonda, após goleada por 4 a 0.

A expectativa é de casa cheia, com um público próximo a 50 mil torcedores, bem maior do que na ida, no sábado de carnaval, quando apenas 10.996 torcedores foram ao Engenhão. O retrospecto favorece o rubro-negro, com 164 vitórias, 139 do cruzmaltino e 119 empates.

Apesar do seu "DNA ofensivo", o Flamengo aposta na boa fase do setor defensivo para garantir sua vaga na final. Desde que os principais atletas estrearam, na quinta rodada, o time está invicto e não sofreu gols.

Os números do goleiro Rossi também impressionam. Desde 2023 no clube, ele disputou 85 jogos e não sofreu gol em 42 deles. Campeão estadual ano passado, ele chega à semifinal sem nunca ter sofrido gol em 17 jogos disputados. Nesta temporada ele atuou cinco vezes.

O técnico Filipe Luís destacou a importância da fase vivida pelos seus defensores, que teve três nomes lembrados, quinta-feira, na convocação da seleção brasileira: Danilo, Léo Ortiz e Wesley.

"Eu valorizo muito a fase defensiva, que não é só zagueiro e lateral, é a equipe toda. Todos os jogadores participam. A fase defensiva é tão importante quanto a ofensiva. Sou fissurado em atacar, mas entendo que temos que saber defender. Poderíamos ter sofrido gol (na ida), em algum momento vamos correr esse risco. A longo prazo, a fase defensiva tem o mesmo peso que a fase ofensiva", afirmou o comandante. O meio-campista Gerson foi outro chamado por Dorival Júnior.

Os números comprovam o equilíbrio do time, que em 12 jogos tem melhor ataque (26 gols) e melhor defesa (cinco gols sofridos). Mas o ataque continua fazendo a diferença. Autor do gol da vitória na ida, Bruno Henrique contabiliza 99 gols com a camisa flamenguista e pode chegar ao icônico gol 100.

Como teve a semana toda livre, Filipe Luís deve mandar a campo a sua melhor formação. Mas ganhou novas alternativas para o banco de reservas. O experiente Danilo volta a ser opção na defesa, após período de reforço muscular. Os médicos liberaram o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho. Ambos podem se relacionados. Seguem de fora dois atacantes com lesões musculares: Michael e Everton Cebolinha.

Depois da derrota inicial, o Vasco se reabilitou durante a semana quando fez 3 a 0 em cima do Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Philippe Coutinho marcou duas vezes - e Rayan outro - dando esperanças à torcida.

O time deve ter uma novidade em relação ao duelo da semana passada. O meia Nuno Moreira, que fez sua estreia contra o Nova Iguaçu, tem grande chance de ser titular. Autor da assistência para o gol de Rayan, o português foi muito elogiado pelo seu "cartão de visitas".

Com uma lesão no ligamento do joelho, o volante Tchê Tchê continua de fora. A tendência é que Paulinho continua na vaga e atue ao lado de Hugo Moura. Com a dupla de marcadores na frente da defesa, o técnico Fábio Carille deve dar liberdade para o quarteto ofensivo formado por Nuno Moreira, Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti, pois sabe que precisa vencer por dois gols de diferença.

Mesmo com uma situação complicada, Carille acredita que a sua equipe seja capaz de reverter a vantagem do rival. Ele planeja montar um time forte mentalmente, visando evitar os erros cometidos na ida, incluindo quatro cartões amarelos, o que foi reprovado pelo comandante vascaíno.

"A preparação vai ser mais mental. Temos que ter muita sabedoria e dosar a vontade de ganhar. Tivemos uma vontade excessiva e levamos quatro cartões, isso não pode. Sem a bola, foi muito bom, mas com bola temos que melhorar e potencializar", sentenciou.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 17h45.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro.