Fla x Vasco: gringos miram espaço no Brasil após união breve em Portugal

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um dos principais clássicos do Rio de Janeiro, Flamengo x Vasco terá um encontro de estrangeiros que buscam espaço no futebol brasileiro após jogarem juntos em Portugal e terem passagens sem tanto destaque.

Os times se enfrentam hoje no Maracanã, às 17h45, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e tem a vantagem de empate "em pontos e saldo de gols".

Juntos no Sporting

O equatoriano Gonzalo Plata, o angolano Loide Augusto e o português Nuno Moreira já estiveram do mesmo lado. Eles integraram o Sporting B, no início de 2021.

O trio atuou junto em quatro partidas, todas pela Série C de Portugal. Foram titulares ao mesmo tempo em duas oportunidades, contra Olímpico Montijo e B SAD.

Agora em suas primeiras experiências no Brasil, eles estão em lados opostos. Plata defende o Flamengo, enquanto Loide e Nuno vestem a camisa cruz-maltina.

Plata foi o único a atuar no profissional

Xodó de Filipe Luís no Flamengo, Gonzalo Plata defendeu o Sporting, de Portugal Imagem: Sporting Clube de Portugal

Plata foi o único do trio a chega a atuar no profissional do Sporting. O atacante chegou na temporada 2018/2019 ainda para o sub-23, mas foi promovido na mesma temporada. Jogou na equipe principal nos anos seguintes, mas enfrentou obstáculos e foi para o Sporting B antes de se transferir para o Valladolid, da Espanha.

Na temporada em que o Sporting reconquistou o campeonato 19 anos depois, ele perdeu espaço. Apesar dos muitos recursos técnicos e da qualidade elevada no 'um para um', nunca conseguiu se firmar. Talvez por culpa própria, por falta de compromisso e de consistência exibicional. E também por não ter muitos minutos de jogo. Ruben Amorim (técnico da época) avisou, publicamente, que para ser um grande jogador era preciso mais do que ter muito talento. No início da temporada seguinte saiu para o Valladolid. O jogador disse que o Sporting foi 'uma espinha atravessada na garganta' e que não foi um bom passo na carreira

David Marques, setorista do Sporting no site português "Maisfutebol"

Gonzalo vem sendo titular sob o comando de Filipe Luís. Ele foi o autor do gol sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, que assegurou o título da Copa do Brasil do ano passado.

Nuno e Loide são reforços recentes do Vasco

Loide Augusto (e), Nuno Moreira (c) e Garré (d) chegaram num pacotão de reforços do Vasco Imagem: Matheus Lima / Vasco

Nuno e Loide chegaram ao Brasil recentemente. Os dois foram anunciados pelo Vasco na reta final da janela de transferências, em meio à busca da diretoria por reforços para o setor ofensivo, e já estrearam.

O angolano estreou justamente contra o Fla, no Nilton Santos. Ele entrou na reta final da primeira partida semifinal, enquanto Nuno fez a primeira partida contra o Nova Iguaçu, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

É um grande jogador, gostei muito de jogar com ele no sub-23. Combinávamos bem porque ele é muito rápido, é um jogador que ia muito na profundidade e que me ajudava nesse aspecto. Acho que ele vai ser muito feliz aqui

Nuno, sobre Loide, na apresentação no Vasco

Loide deixou o Sporting para atuar pelo time sub-23 do Farense, também de Portugal. Ainda passou pelo AD Mafra, ainda no país, antes de chegar ao Alanyaspor, da Turquia.

Nuno Moreira despediu-se do Sporting, onde fez toda a base, para o FC Vizela. Esteve ainda no Casa Pia, onde fez sua melhor temporada em Portugal, até se transferir para o Vasco.