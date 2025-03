Filipinho lança instituto e busca formar campeões na 'capital do surfe'

Bicampeão mundial de surfe, Filipe Toledo lançou, na última sexta-feira, o instituto que leva seu nome e que busca ajudar jovens a trilharem o caminho do sucesso na modalidade. O evento foi realizado em um restaurante na cidade de São Paulo.

Instituto na 'capital do surfe'

O Instituto Filipe Toledo fica em Ubatuba, onde o atleta nasceu, na 'capital do surfe', segundo o próprio Filipinho.

O projeto tem cunho social e também visa o alto rendimento. O propósito, de acordo com o surfista, é "deixar a jornada mais fácil" para os jovens e uma forma de retribuir tudo o que ele conquistou ao longo da história no surfe.

Muito feliz em dar essa oportunidade para essa criançada, de quem sabe um dia alcançarem o sonho de serem campeões mundiais, saindo de Ubatuba, a capital do surfe, e do Instituto Filipe Toledo. Fico feliz de ter essa chance de, talvez, deixar a jornada para eles um pouco melhor, mais fácil. Mais do que os troféus, o surfe me proporcionou oportunidades, me abriu portas e transformou a minha vida e da minha família. Um dia, eu queria retribuir isso de alguma forma: o instituto nasce no meu berço, Ubatuba, onde nascem os campeões. Filipe Toledo, ao UOL

As crianças e adolescentes envolvidos no projeto terão acompanhamento específico de profissionais da área. O instituto oferecerá suporte e mentoria, além de aulas teóricas e práticas.

Filipe Toledo segue o passo de outros ídolos brasileiros do surfe atual. Italo Ferreira e Gabriel Medina também fundaram projetos — o segundo extinguiu o seu instituto. O sonho de Filipinho vem de anos, mas somente agora ele se sentiu pronto para tirar a ideia do papel.

Um momento muito importante para mim. É um projeto que a gente vem tentando tirar do papel há muitos anos e, quando a gente sentiu que estava tudo bem preparado, resolvemos dar continuidade e reforçar essa ideia. Eles [Italo e Medina] tiveram as iniciativas e sempre foi um sonho meu, sempre quis ter o meu, mas queria esperar o momento certo, que pudesse me dedicar para isso e me entregar para a criançada. Filipe Toledo

Como funciona o Instituto Filipe Toledo

O Instituto Filipe Toledo não tem fins lucrativos. Ele conta com o apoio de marcas e investidores e tem o surfista como o rosto principal.

A organização é composta por familiares e profissionais do surfista. Ricardo Toledo, pai de Filipe, é quem preside o projeto. Os irmãos Davi, Matheus e Sofia também atuam na parte institucional.

A família Toledo acompanha as atividades direto da Califórnia. Filipe, seus pais e os irmãos Davi e Sofia vivem nos Estados Unidos, e Matheus, irmão mais velho do surfista, é quem representa a família no Brasil.

São dois grupos de atletas: educacional e alto rendimento. O primeiro deles engloba 16 jovens que o instituto busca ajudar por meio da educação e construção de valores por meio da prática do esporte. O segundo conta com 26 crianças e adolescentes selecionados, que têm base na modalidade e já disputam competições.