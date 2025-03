Gre-Nal: Fernando pede horário alternativo em decisão por causa do calor

Sob forte calor em Porto Alegre, o Internacional venceu o Grêmio por 2 a 0, na Arena do rival, neste sábado, pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. Inicialmente, a partida de hoje estava marcada para as 16h, mas foi adiada para 17h45 por conta da temperatura.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, dia 16 de março, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O volante Fernando pediu que, mais uma vez, o horário seja alterado para não prejudicar o desempenho dos atletas.

"Tem muitas coisas por trás, eu sei, mas se puder colocar o jogo mais tarde, como hoje, melhor. Está muito calor", pediu Fernando.

O jogador também admitiu surpresa com o placar, mas destacou que ainda restam 90 minutos no Beira-Rio para confirmar o título do Gauchão.

"Um resultado bom, muito importante para nós. É difícil jogar aqui. O Grêmio ataca muito bem, mas conseguimos anular bem. Tivemos duas chances e conseguimos marcar. Boa vantagem, não esperávamos. Da mesma forma que ganhamos aqui, eles podem ganhar lá. É uma equipe qualificada. respeitamos muito o Grêmio. Vamos tentar fazer um bom jogo e ficar com o título", disse ao SporTV.

O time comandado por Roger Machado pode perder por até um gol de diferença na volta para ser campeão, algo que não acontece desde 2016.