Exposição 'Meninas de Ouro - 1994' é inaugurada em SP para relembrar título mundial

Uma viagem no tempo para relembrar um dos momentos mais importantes do esporte brasileiro. O sábado, dia 8, Dia Internacional da Mulher, foi ainda mais especial para um grupo de mulheres que fez história com a camisa da Seleção Brasileira feminina de basquete.

A exposição 'Meninas de Ouro - 1994' foi aberta ao público no Shopping Anália Franco, no Tatuapé (SP), contou com a presença das mulheres que conquistaram o mundo há mais de 30 anos, depois de vencerem a China na decisão do Campeonato Mundial, em Sydney (Austrália). Lá estavam Paula, Hortência, Janeth, Alessandra, Helen e outras que fizeram o Brasil vibrar naquela época.

"É um momento de muita emoção, de muitas lembranças, muitas memórias. São mais de 30 anos de uma conquista que é lembrada até hoje com muito carinho por todos. É um reencontro muito especial, poder ver todo mundo aqui, não foi fácil reunir todo mundo e ver o brilho nos olhos de cada uma, lembrar as histórias, momentos que a gente nem lembrava, reviver aquela conquista. A conquista do Mundial foi como um sonho e hoje estamos aqui vivendo aquele momento de novo", disse Paula, idealizadora da mostra.

"Tinha mais de 15 anos que eu não revia todas as meninas. Esse é um momento que não tem preço, não é só uma celebração da conquista, é um reencontro de uma família. Difícil descrever o que estou sentindo, é muito especial", afirmou Cintia Tuiú, que veio da Europa ao lado de Adriana só para o evento.

A exposição 'Meninas de Ouro - 1994' ficará aberta ao público até o dia 6 de abril no Shopping Anália Franco, no Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista, e conta com entrada gratuita. A mostra tem curadoria do jornalista Cláudio Cordeiro e apresenta mais de 50 itens entre réplicas e originais, como medalhas da conquista, o troféu do Mundial e o par de tênis usado por Hortência no campeonato. O plano é que a mostra siga para outras cidades ao longo do ano, recordando e celebrando um dos momentos mais importantes do esporte brasileiro.