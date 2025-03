Ex-técnico do Real enaltece Ronaldo, mas relembra farras: 'estava gordo'

Imagem: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

O ex-treinador italiano Fabio Capello relembrou os tempos de Ronaldo no Real Madrid, elogiou a qualidade técnica do Fenômeno, mas alfinetou ao lembrar os motivos que o fizeram dispensar o camisa 9.

O que aconteceu

Capello afirmou que Ronaldo foi o melhor jogador que já treinou, mas explicou as motivações para deixar o atacante sair da equipe:

O melhor jogador que já treinei. Ele estava gordo, não queria emagrecer e gostava demais da vida feliz. Porém, o pior não foi isso, foi que arrastou os companheiros para aquela vida e acabou criando um problema ainda mais sério para mim. Dei a ele a opção de emagrecer e se comportar, ele não quis, saiu.

declarou Capello.

Fabio Capello foi treinador do Real Madrid entre 2006 e 2007 e foi muito contestado por preterir estrelas do time galático, como Beckham, além do próprio Ronaldo.

Ronaldo deixou o clube rumo ao Milan, e Capello acabou demitido após as eliminações na Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Apesar da crítica, o italiano elogiou Ronaldo e afirmou que poderia estar no nível de Messi e Maradona:

Ronaldo, sem lesões e cuidando bem, teria sido o número um da história, ao nível de Messi e Maradona. Por um lado ele não podia e por outro não queria. Há jogadores de futebol que são assim.

completou.

Farpas para Guardiola

Sem papas na língua, Capello disparou críticas até para Pep Guardiola, treinador do Manchester City, a quem o italiano chamou de arrogante:

Sabe o que eu não gosto no Guardiola? Sua arrogância. A Liga dos Campeões que conquistou com o City foi a única em que não tentou nada de estranho nas partidas decisivas. Mas a cada dois anos, em Manchester e em Munique, nos dias importantes ele sempre quis ser o protagonista. Ele mudou as coisas e fez invenções para poder dizer: "Os jogadores não ganham, eu ganho". E essa arrogância custou-lhe várias Ligas dos Campeões. Eu respeito isso, mas vejo isso claramente. Além disso, embora a culpa já não seja dele, ele causou enormes danos ao futebol.

afirmou.

Apesar das farpas, Capello negou estar gostando da má fase do City e de Guardiola: