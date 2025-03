Escalação: Corinthians finaliza preparação e pode ter reforço para semi do Paulista

O Corinthians treinou na tarde deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo contra o Santos, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

Pressionado, o técnico Ramón Díaz tem uma dúvida na lateral e pode ganhar um reforço para o clássico decisivo. Reserva na derrota para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na última quarta-feira, Matheus Bidu deve retomar a titularidade no lado esquerdo da defesa. Há também a chance do reforço Fabrizio Angileri iniciar a partida. Hugo corre por fora.

Já no meio-campo, Ramón espera contar com o retorno de José Martínez. O venezuelano desfalcou o time no duelo da Libertadores, por um desconforto na articulação do joelho direito, mas não preocupa a comissão técnica e participou do treino. Ele, portanto, pode ficar à disposição para a semi.

O volante Raniele, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, também é dúvida. Em contrapartida, o meia Igor Coronado deve seguir ausente por conta de uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Alex Santana (José Martínez), Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As atividades desta manhã tiveram início com um trabalho de força na academia, seguido por um treino tático de enfrentamento. Houve também um exercício focado em bolas paradas e cobranças de pênalti.

O clima pré-clássico foi quente. Torcidas organizadas do clube, inclusive, se reuniram com o elenco no CT antes do treino e cobraram uma "mudança de postura" nos próximos jogos. Os torcedores ouviram que os jogadores irão se empenhar ao máximo pela classificação à decisão estadual.

O embate entre Corinthians e Santos será decidido em partida única. Em caso de empate, a definição será através da disputa de pênaltis.

O Timão é dono da melhor campanha da Estadual e, por isso, será mandante, mas chega pressionado pelas recentes más atuações da equipe. O duro revés de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, fez o técnico Ramón Díaz balançar no cargo. Há chance dele ser demitido em caso de eliminação no Paulista.