Em jogo de cinco gols, Bayern desperdiça pênalti e leva virada do Bochum pelo Alemão

O Bayern de Munique perdeu do Bochum por 3 a 2 neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena. Raphael Guerreiro balançou as redes para os mandantes, enquanto Medic, Sissoko e Bero viraram para os visitantes.

Com o resultado, o Bayern segue com 61 pontos e desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança sobre o Bayer Leverkusen, que perdeu do Werder Bremen. Já o Bochum ocupa a 16ª posição, com 20 pontos.

O Bayern volta a campo nesta terça-feira, contra o Leverkusen, às 17h (de Brasília), na BayArena, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Por sua vez, o Bochum enfrenta o Eintracht Frankfurt, no Vonovia Ruhrstadion, às 11h30 do dia 16, em duelo válido pela próxima rodada do Alemão.

O jogo

A equipe da casa inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Ito deu passe em profundidade para Gnabry, que entrou na área e foi derrubado pelo defensor. A bola sobrou para Raphael Guerreiro, que fuzilou para o gol.

Aos 22, o Bayern teve a chance de aumentar a vantagem com Gnabry. Porém, o camisa 7 desperdiçou a cobrança de pênalti.

Logo em seguida, aos 27 minutos, Raphael Guerreiro aproveitou assistência de cabeça de Thomas Muller para desviar para o fundo das redes.

Três minutos depois, o Bochum diminuiu. Após cobrança de escanteio, Medic pegou sobra na pequena área e fuzilou de pé direito.

Já aos 42, João Palhinha, pisou no tornozelo de Masoura e foi expulso.

Aos seis minutos da segunda etapa, Passlack cruzou em direção à área. Sissoko subiu no meio dos defensores e cabeceou para o gol, empatando a partida.

O Bochum chegou ao gol da virada aos 25 minutos. Em contra-ataque pela esquerda, Wittek encontrou Bero na área, que dominou e emendou para as redes.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Wolfsburg 1 x 1 St. Pauli



Holstein Kiel 2 x 2 Stuttgart



Borussia Dortmund 0 x 1 Augsburg



Bayer Leverkusen 0 x 2 Werder Bremen