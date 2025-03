Elenco descansado e moral elevada: o que joga a favor do Santos na semifinal do Paulistão

Neste fim de semana, o Santos disputará o seu compromisso mais importante neste início de temporada. O Alvinegro Praiano visita o Corinthians neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Peixe terá um grande desafio, uma vez que enfrentará o rival alvinegro fora de casa. Na fase de grupos, inclusive, a equipe santista foi superada por 2 a 1 em Itaquera. Dessa vez, porém, a situação se inverteu e o Santos busca a classificação à final em um cenário até favorável.

O Santos conta com três fatores que estão a seu favor na eliminatória de jogo único: o elenco descansado, a moral elevada e um Neymar inspirado. Juntos, os três elementos podem ser decisivos para o time, que quer alcançar sua segunda final consecutiva de Estadual.

O elenco do Alvinegro Praiano teve a semana inteira para se preparar para o clássico. O Peixe se reapresentou na última quarta-feira e, desde então, tem treinado para o confronto. Do outro lado, o Corinthians teve um jogo de Libertadores no meio do caminho.

Com isso, o Santos chega ao embate da semifinal com o elenco descansado e cada vez mais entrosado, enquanto os titulares corintianos precisaram enfrentar uma viagem ao Equador e disputaram longos 90 minutos. A equipe corintiana só terá dois dias de preparação, enquanto o Santos totalizará quatro.

Outro fator que também joga a favor do Alvinegro Praiano para a decisão fora de casa é a moral elevada. Os comandados do técnico Pedro Caixinha engataram uma sequência de quatro vitórias consecutivas e só sofreram um gol nesses quatro jogos.

Caixinha, inclusive, parece ter encontrado a escalação 'ideal' do Santos, pois o time encaixou. Enquanto isso, o Corinthians chega para o clássico em baixa. O clube do Parque São Jorge não viu a cor da bola na derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU, na última quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores. A diferença de moral no clássico, assim, é clara.

Por fim, o que também pode pesar a favor do Santos é a estrela de Neymar. No primeiro clássico entre as equipes no ano, o camisa 10 ainda estava pegando ritmo. Agora, ele já parece muito mais à vontade em campo, e vem sendo decisivo para o time santista, especialmente nas bolas paradas.

Neymar, inclusive, tem uma 'escrita' que tentará manter. Com ele na equipe, o Santos se classificou para todas as finais de Paulistão, de 2009 a 2013. O astro, então, busca fazer história para ajudar o Peixe a eliminar o Corinthians em Itaquera.

Os cenários para o clássico alvinegro até se inverteram. No primeiro encontro entre os times no ano, o Timão vinha de uma boa sequência de resultados, enquanto o técnico Pedro Caixinha estava pressionado no comando do Peixe. Já nesta semifinal, quem chega bem é o Santos, enquanto Ramón Díaz se vê em situação complicada.

Com esses três elementos jogando a seu favor, o Santos entra em campo neste domingo para tentar eliminar o Corinthians na Neo Química Arena. Caso o empate persista no placar ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.